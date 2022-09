Chiquis Rivera habla de su supuesto compromiso

A solo tres meses de haber firmado el divorcio de manera oficial con Lorenzo Méndez, corren rumores de que Chiquis Rivera estaría comprometida con nueva pareja. El matrimonio que vivieron Rivera y Méndez ha sido bastante polémico, ya que desde que eran novios, y a lo largo de los años terminaron y regresaron en más de una ocasión. En 2019, los cantantes decidieron llegar al altar, pero tan sólo un año después, ella sorprendió en redes al hacer oficial su separación a través de su cuenta de Instagram.

Desde entonces, han salido a luz diferentes versiones que los llevaron a la separación, pues la hija de Jenny Rivera afirmaba que las adicciones de él fueron imposibles de sobrellevar. Por su lado, él alegaba que ella nunca lo apoyó y lo orilló a caer en más de una ocasión en sus problemas con las drogas y el alcohol, lo que desató una batalla de declaraciones. A dos años de su separación, ella ha decidido seguir con su vida, y se especula con que Chiquis estaría de nuevo comprometida.

Hace tres meses firmó el divorcio de manera oficial con Lorenzo Méndez.

¿Está comprometida Chiquis Rivera?

Desde el pasado mes de mayo, Chiquis Rivera no ha perdido la oportunidad de presumir su relación amorosa con el fotógrafo de celebridades, Emilio Sánchez. Guiados por las imágenes que ha publicado la cantante a través de la cuenta de Instagram, se ha comenzado a especular que la artista podría estar comprometida. Estos rumores se iniciaron cuando la cantante compartió una misteriosa cena romántica, mientras que su mano dejaba ver un misterioso anillo, lo que de inmediato levantó las sospechas alrededor de un supuesto compromiso entre la cantante y su nueva pareja.

Chiquis con su novio Emilio Sánchez.

Ahora, la cantante ha decidido romper el silencio y aclarar si es verdad que se encuentra comprometida con el famoso fotógrafo quien ha tenido la oportunidad de trabajar con varias celebridades.

Fue a través de una entrevista en el aeropuerto de Ciudad Juárez, México, donde Chiquis Rivera decidió responder a los fans que no han dejado de preguntarle si es verdad que ya se encuentra lista para ir al altar de nuevo. "No estoy comprometida, no sé de dónde sacan tantas cosas ustedes", respondió la cantante