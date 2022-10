Verónica Castro reacciona a las acusaciones en su contra sobre acoso a fans menores de edad

Tras ser acusada de acosar sus fanáticos menores de edad a través de fotos y mensajes subidos de tono, la actriz Verónica Castro finalmente rompió el silencio. Así es que, mediante su cuenta de Twitter, la actriz le respondió al youtuber Jorge Carbajal, quien fue el encargado de difundir la información en su canal de YouTube “En Shock”.

¿De qué acusan a Verónica Castro?

Carbajal comentó en su programa de espectáculo y farándula que Verónica Castro tiene un chat grupal con sus fans, la mayoría de ellas mujeres, donde habla de todo tipo de temas. Sin embargo, el youtuber reveló que también se hablan de otros temas delicados como las relaciones de pareja. “En la madrugada hablaba de masturbación y veían fotografías muy subidas de tono, pero también hablaba de ‘el sapito’ que son las partes íntimas de las mujeres, lo usan como un juego, en este club de fans le pusieron así, el grupo se llama ‘Las fantasmas de Verónica’”, dijo Jorge Carbajal.

Verónica Castro fue acusada de mantener chats con mensajes subidos de tono con fans menores de edad.

El youtuber también señaló que Verónica Castro tiene zooms diarios con un grupo de seguidoras, las cuales son niñas que van de los 11 a los 18 años. Según Carbajal, una fuente anónima le envió pruebas de la existencia de estas conversaciones donde hay cerca de seis horas de videos, fotos y mensajes en clave que solo las integrantes del chat grupal conocen. “Nosotros no estamos diciendo que podría tener un problema legal o si tiene un problema psicológico, no lo sabemos y no somos los indicados para decirlo, pero es algo muy extraño en una persona que cumple 70 años este mes, la actitud que tiene con estas niñas”, señaló Carbajal.

Verónica Castro reacciona a las acusaciones en su contra

El video difundido por Carbajal se titula “La otra cara de Verónica Castro”, donde expone a la actriz contando que comenzó a tener contacto con este grupo de jovencitas durante la pandemia de Covid-19.

Por su parte, Verónica lanzó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quién. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos, dios mío”, escribió la actriz.

Verónica no se quedó callada y respondió sobre sus acusaciones a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que recientemente, la también conductora Yolanda Andrade, aseguró en entrevista para el canal de YouTube de Isabel Lascurain, que mantuvo un amorío con Verónica Castro. En este sentido, la mamá de Cristian negó todas las acusaciones y además culpó a Andrade de estar detrás de estas calumnias. "Tengan cuidado los demonios se meten como la humedad", escribió en un tuit.