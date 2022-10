Alejandra Guzmán habla de su aparatosa caída en pleno concierto

Hace unas semanas, en pleno concierto, Alejandra Guzmán fue abordada por una fan sobre el escenario quien intentó tocarles los pechos, hecho que provocó el enojo de la artista. Asimismo, el pasado 27 de setiembre, en una presentación que brindó en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos, la cantante sufrió una caída que obligó a suspender el show, ya que tuvieron que hospitalizarla de inmediato.

La caída de Alejandra Guzmán

Cuando interpretaba “Mala Hierba” e hizo un paso de baile, su pie se le dobló y terminó por desplomarse sobre el escenario. Los asistentes pensaron que había sido una caída sin mayor gravedad, hasta que vieron que la cantante ya no logró ponerse de pie.

Alejandra Guzmán se cayó en pleno show y se dislocó la cadera.

Mientras que el personal de seguridad ayudaba a la cantante, los músicos no dejaban de tocar la canción que estaba interpretando Alejandra Guzmán, pero al ver que no podía reincorporarse, el concierto tuvo que suspenderse.

Alejandra Guzmán habla por primera vez de su caída

Un día después de lo sucedido, Alejandra Guzmán compartió un comunicado de prensa en el que dijo que se había dislocado la cadera como consecuencia de la caída y que estaba fuera de peligro. Sin embargo, no fue lo único, ya que en un audio que envió al programa "Ventaneando" brindó más información al respecto.

“La verdad es que tengo mucha suerte porque sólo se me dislocó la cadera. En Estados Unidos me hicieron el favor de ponérmela donde tenía que estar”, expresó la cantante Alejandra Guzmán. “Nunca me imaginé que echándole tantas ganas y estando tan emocionado me fuera a pasar. Es normal con dos prótesis, no nada más es una. Gracias, no se preocupen, todo está bien”, dijo la cantante.

Se espera que Alejandra Guzmán vuelva a los escenarios en noviembre.

¿Cuándo regresará Alejandra Guzmán a los escenarios?

Con respecto a su regreso a los escenarios, Alejandra Guzmán comentó que, una vez que los médicos den luz verde, ella retomará los conciertos que tiene agendados y enfatizó en que tiene esperanza de estar presente en los conciertos que tiene en el mes de noviembre. “Estoy en buenas manos. Gracias a Dios, no hubo fractura. Sí me dolió bastante, pero corrí con suerte de no hacerle daño a la bolita que tengo que es de cerámica. Todo bien, gracias por el apoyo y por el amor”, finalizó la famosa rockera.