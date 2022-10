Olivia Wilde rompió el silencio y se sinceró sobre su relación con Florence Pugh

El 2022 se caracterizará por el año de los escándalos en la industria cinematográfica. Primero, la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Premios Oscar, luego las molestias de Ana de Armas por la clasificación de la película que protagoniza, Blonde, y otro de los hechos más recordados será sin duda los rumores en torno a las distancias y conflictos entre Florence Pugh y Olvia Wilde, quienes comparten créditos en uno de los films más esperados del año, Don’t Worry Darling.

Desde que Don’t Worry Darling culminó su rodaje, el público especula con el aparente conflicto entre Olivia Wilde y Florence Pugh. La directora y la nominada al Oscar habrían tenido desacuerdos durante el rodaje, provocando que la protagonista del film omitiera la promoción del mismo tanto en redes sociales como en entrevistas. Con Harry Styles en medio del escándalo, el drama solo escaló.

La historia -que aún continúa con funciones en algunos cines- sigue a Alice y Jack, una pareja interpretada por Florence Pugh y Harry Styles, que viven en la comunidad de Victoria, una ciudad experimental que podría no ser tan perfecta como aparenta. En este sentido, aparecen un sinfín de personajes, interpretados por Chris Pine, Gemma Chan, Sydney Chandler, Nick Kroll, KiKi Layne y la propia Olivia Wilde en un rol secundario.

El conflicto entre la cineasta y la protagonista de Don’t Worry Darling habría comenzado por el énfasis a la hora de describir las escenas subidas de tono en la película. Mientras que Wilde optaba por destacarlas y dejar en claro que quería mostrar en pantalla el placer femenino, Pugh insistió en que le ofendía que su trabajo fuera reducido tan solo a esos fragmentos. Esto podría haber complicado el vínculo entre ambas figuras.

Olivia Wilde se sinceró sobre su relación con Florence Pugh.

¡Eso no es todo! La relación amorosa de Olivia Wilde y Harry Styles que comenzó en el set, podría haber ofendido a Florence Pugh, quien notaba distraída a su directora a la hora de trabajar en el rodaje. Si bien en más de una oportunidad la cineasta desmintió los rumores de un conflicto, una vez más volvió a sincerarse sobre la actriz. “Es impactante ver tantas falsedades sobre uno mismo intercambiadas como un hecho”, explicó en diálogo con Elle.

Florence Pugh no promocionó el estreno de la película.

Y sostuvo: “Florence tuvo un comentario muy sabio de que no nos inscribimos en un reality show. Y me encanta que lo ponga de esa manera, porque es como si el público en general sintiera que si estás haciendo algo que estás vendiendo al público, de alguna manera has aceptado que tu vida será destrozada por una manada de lobos”. Wilde concluyó: “No, eso en realidad no es parte del trabajo. Nunca lo fue”.