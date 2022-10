House of the Dragon: Paddy Considine se despidió de la serie con un emotivo mensaje

Desde el momento de su llegada a la pantalla de HBO Max, House of the Dragon causa sensaciones, memes, comentarios, nostalgia y admiración semana tras semana. La primera temporada del show está llegando a su fin pero concedió en el capítulo 8 la despedida digna que se merecía el Rey Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine, por intentar mantener el honor y la unión de la familia. El actor recibió el reconocimiento del público por su brillante performance y no perdió tiempo en despedirse y dejar un emotivo mensaje para todos.

Casi una semana después de su estreno, no debería ser ningún spoiler que dicho personaje fallece en la última escena del capítulo, demacrado, en su cama y lleno de malestar. Pero bueno, honestamente no es una muerte que deba sorprendernos; quienes han seguido el show desde el primer episodio, intuían que ese era el destino del monarca, pues solo así la precuela de Game of Thrones podría adentrarse en la parte primordial del conflicto.

De cualquier modo, decir adiós al benévolo Viserys seguramente no dejará de doler a innumerables fanáticos, pero sobre todo al propio Considine. A través de Instagram, el histrión inglés publicó un mensaje que en primera instancia agradece a todos sus seguidores que en redes sociales emitieron comentarios cariñosos a él dirigidos, a raíz de su aparición final en La casa del dragón.

“Gracias por las amables palabras. No puedo responder a todos los comentarios, pero me gustaría reconocer que no los he pasado por alto. Fue una aventura increíble en la que hice muchos nuevos amigos que me acompañarán por el resto de mi vida”, escribió Paddy Considine. “Me gustaría agradecer a los creadores por darme la libertad de hacer que Viserys sea mío. Nunca he amado tanto a un personaje”, expresó el actor en su publicación.

Cabe señalar que George RR Martin, autor de Fuego & Sangre y cocreador de La casa del dragón, afirmó en días recientes que Considine creó un personaje “mucho más poderoso, trágico y completo” que la versión original del libro y que, solo por sus escenas finales, merece el premio Emmy.

Paddy Considine se despidió de House of the Dragon.

Por otro lado, en su mensaje de Instagram, Paddy Considine aplaudió la breve pero significativa labor de su coestrella Sian Brooke, quien dio vida a la trágica esposa de Viserys, Aemma Arryn, en el primer episodio de La casa del dragón. Ahí, el personaje muere tras ser sometida a una brutal cesárea que su propio marido autorizó. “Quiero darle mucho amor y respeto a Sian Brooke, quien estuvo solo unos días, pero cambió el curso de mi personaje con su brillante actuación y compromiso con el trabajo”, manifestó el actor. “Ella desbloqueó la pieza faltante del rompecabezas para mí y permitió que mi historia completara el círculo. Desde el momento en que ella muere, también lo hace Viserys”.

En honor a Aemma, las últimas palabras del rey en su lecho de muerte fueron “Mi amor”, mismas que no estaban en el guion y que Considine improvisó. “Fue una historia de amor. Ese es el secreto que llevé conmigo. Por muy enfermo que estuviera, él mismo [Viserys] nunca exigió ninguna cura. Él aceptó su sufrimiento en silencio, sin perdonarse nunca por hacer que su amada esposa sufriera tal tortura en sus últimos momentos”, concluyó el intérprete. “Viserys fue un regalo. Me siento tan honrado de que me haya encontrado. Ahora, ya no más”.

Paddy Considine aseguró que interpretar al Rey Viserys Targaryen fue su mejor papel.

Con la muerte del monarca de los Siete Reinos, finalmente entraremos a la parte más álgida de la conflictiva sucesión, que como tristemente sabemos, desembocará en la devastadora guerra civil conocida como la Danza de Dragones. Atestiguaremos sus inicios en los dos episodios finales de esta primera temporada, la cual concluirá el próximo domingo 23 de octubre.