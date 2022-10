Julia Roberts reveló su secreto para tener un matrimonio feliz

Julia Roberts es una de las celebridades de Hollywood consagradas y que más fanáticos tiene alrededor del mundo por sus interpretaciones sublimes e inolvidables. En estos momentos se encuentra promocionando su más reciente película Ticket to paradise junto a su co-protagonista George Clooney y en medio de una entrevista reveló cómo hace para mantener un matrimonio de tantos años. Conocé lo que la actriz respondió.

Julia Roberts está más que acostumbrada a ver cómo varias relaciones sentimentales, aparentemente ideales en Hollywood, se derrumban en cuestión de años con duras acusaciones de por medio entre sus protagonistas. Sin embargo, la intérprete estadounidense lleva 20 años casada con su marido Daniel Moder, con quien tiene a sus mellizos Phinnaeus y Hazel, de 17 años, y a su hijo menor Henry, de 15.

Cuestionada, sobre el secreto de su exitoso matrimonio con el director de fotografía, a la par de los conflictos judiciales en los que están inmersas ex parejas como Brad Pitt y Angelina Jolie, la estrella de cine dejó claro que el contacto físico y sexual, con la debida frecuencia, sirve para aliviar las tensiones de la convivencia y evitar que otros problemas surjan con el paso del tiempo.

Julia Roberts y Daniel Moder están casados hace 20 años.

"Siempre digo lo mismo, y me mantengo firme. El secreto es darse mucho cariño, en todos los sentidos", aseguró Julia en conversación con el portal de noticias E! Online. Su compañero de entrevista, George Clooney, con quien la artista protagoniza su última película Ticket to Paradise, no dudó en bromear además con el irresistible atractivo físico del esposo de su amiga.

“Bueno, esa es una respuesta muy buena. Yo diría lo mismo y, de hecho, también me enrollaría con Danny", aseguró Clooney al mismo tiempo que Julia soltaba una fuerte carcajada: "¡Claro, eso es lo que los mantiene tan unidos!", agregó.

Julia Roberts asegura que el secreto para mantener un matrimonio durante tantos años es el cariño y la complicidad.

Julia Roberts y George Clooney vuelven a hacer de las suyas en Pasaje al paraíso, su más reciente película juntos. Los ganadores del Oscar interpretan a una pareja divorciada que viaja a Bali para impedir la repentina boda de su hija (Kaitlyn Dever) con un chico que acaba de conocer (Maxime Bouttier) y buscar con ello evitar que repita el “error” que ellos creen que cometieron hace años –cuando también se casaron sin pensarlo demasiado–, con lo que comienza una comedia romántica salpicada de encuentros y desencuentros que tiene como marco un paisaje idílico.