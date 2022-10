Billie Eilish aseguró sentirse mucho mejor desde que “hizo del ejercicio una prioridad en su vida”

Hay muchas personas que no lo prefieren pero existe una realidad: realizar cualquier tipo de actividad física no sólo brinda beneficios en lo corporal, también ayuda a bajar el estrés y la ansiedad por lo que se ha vuelto muy importante para la salud mental. La cantante Billie Eilish descubrió en el deporte una puerta para su bienestar y ahora acude todos los días al gimnasio, algo impensado hasta por ella misma.

Si bien la intérprete de Happier than ever ha hablado anteriormente y en distintas ocasiones sobre su salud mental y la percepción que tiene sobre su propio cuerpo, esta vez se abrió para expresar un cambio de actitud mayor y declarar su nuevo amor por el fitness. "He estado trabajando en mis huesos y mi cuerpo durante los últimos (años). Desde entonces realmente", dijo la cantante, de 20 años, haciendo referencia a una lesión en el tobillo que sufrió en 2019. "Y más seriamente durante los últimos cuatro meses, he estado cambiando completamente la forma en que mi vida está involucrada en la aptitud: soy una rata de gimnasio ahora", confesó orgullosa la ganadora de múltiples premios Grammy y del Oscar.

Desde la lesión que sufrió en el tobillo en 2019, la cantante Billie Eilish tomó la decisión de que no se iba a permitir vivir de esa manera, por lo que ahora está completamente enfocada en cambiar su vida, según afirmó en una reciente entrevista. "Especialmente al volver de Europa, empecé a hacer ejercicio en un gimnasio por primera vez todos los días. Y sé que eso es bastante - como mucha gente lo hace", dijo la cantante.

"Pero eso no era algo que hiciera y se ha convertido en una parte tan increíblemente buena de mi vida y me hace sentir mucho mejor como persona y la forma en que puedo moverme en el escenario ahora", afirmó.

Billie Eilish saltó a la fama internacional a los 17 años con el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? publicado en 2019. En esa época, utilizaba ropa over size y extremadamente holgada con el fin de ocultar su cuerpo. En una entrevista de julio de 2021 con The Guardian, la cantante habló sobre cómo percibía su cuerpo en el día a día y el efecto que las redes sociales tenían en esos sentimientos.

"Veo a la gente en internet con un aspecto que nunca he tenido", dijo al medio. "Conozco los mecanismos de esta industria y lo que la gente utiliza en las fotos, y sé que lo que parece real puede ser falso. Pero aún así lo veo y digo: 'Eso me hace sentir muy mal'. Y quiero decir que estoy muy segura de quién soy, y estoy muy contenta con mi vida... Obviamente no estoy contenta con mi cuerpo", explicó, antes de añadir: "Pero ¿quién lo está?".