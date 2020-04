¡Para agendar! HBO ofrece acceso gratuito a varias de sus producciones

Desde el día de ayer, HBO da acceso gratuito a parte de su contenido, especialmente algunos de los títulos más conocidos de su catalogo.

En las plataformas digitales de HBO se tendrá acceso a la programación que empieza con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril: Avenue 5 , Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y Watchmen , más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, Prófugos .

A esta nueva experiencia digital, se le sumarán más títulos, como temporadas de Sex and the City y The Sopranos.

Para acceder a esta selección de contenidos no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO, ingresar a la página web hbogola.com o en las plataformas de contenido On Demand.