Las razones por las que tenes que ver "The English Game”

El 20 de marzo, Netflix lanzó un miniserie que, en plena Pandemia por el coronavirus y con el parate deportivo en Argentina, invita a disfrutar la historia del fútbol. "The English Game" ("Un juego de Caballeros" en español) relata, en seis capítulos, el nacimiento del fútbol profesional y la irrupción de la clase obrera a finales del siglo XIX en la disciplina.

Los personajes principales son Arthur Kinnaird, popularmente llamado "El primer caballero del fútbol" y Fergus Suter, considerado el primer futbolista profesional de la historia.

Antes de seguir, avisamos que esta nota contiene spoiler de la serie.

La historia está contada a través de la disputa de dos equipos, Darwen y Old Etonians, por ganar la FA Cup en 1879 (el torneo más antiguo del mundo, que aún se sigue jugando con la presencia de equipos profesionales y amateurs de Inglaterra y Gales). El primero era un equipo formado por trabajadores de las fábricas algodoneras de esa ciudad, que por primera vez alcanza las instancias finales del torneo, y debe enfrentarse al aristocrático equipo de los ex estudiantes de colegios privados de Londres.

Para entender todo vamos a las precisiones históricas. "The English Game" parte de hechos reales pero también, tiene elementos confusos que merecen ser explicados.

Fergus Suter, el primer futbolista profesional

Nacido el 21 de noviembre de 1857 en Glasgow, Fergus Suter era un albañil que pasó a la historia por convertirse en el primer futbolista profesional de la historia. El principio de su carrera como jugador la llevó a cabo en el Partick, de su Escocia natal, pero después se mudó a Inglaterra al ser contratado por el Darwen. Junto a él llegó un Jimmy Love que también aparece en la serie.

Suter es uno de los personajes principales de la miniserie interpretado por Kevin Guthrie.

El juego era oficialmente amateur, el profesionalismo no estaba permitido. Cuando Suter se trasladó a Inglaterra para jugar para Darwen en 1878, dejando su trabajo de albañil, resultó muy sospechoso y fue muy seguido. Alegando que la piedra inglesa era muy difícil de trabajar, estaba cobrando encubiertamente por jugar. Durante el verano de 1880 causó aún más controversia por irse a jugar con Blackburn Rovers, un rival local de Darwen, acusándosele de que el traslado era por recibir mejores pagos. El traslado de Suter provocó un fuerte movimiento de rivalidad local entre Darwen y Blackburn, que se mantendría por muchos años. Fergus Suter jugó en Patrick, Darwen y Blackburn Rovers; ganó tres veces seguidas la FA Cup en la década de 1880

La serie le describe ganando la FA Cup de 1883 con Blackburn Rovers, pero se trata de una licencia literaria, porque ese año el campeón fue Blackburn, pero no el Rovers, sino el Blackburn Olympic, que derrotó al Old Etonians, convirtiéndose en el primer equipo de clase trabajadora en ganar el trofeo. En realidad, Suter jugó para sus rivales locales, Blackburn Rovers, que también perdió la Final de 1882, frente a Old Etonians. Más tarde llegarían sus tres victorias consecutivas de la FA Cup en las finales en 1884, 1885, y 1886.

Arthur Lord Kinnaird, el caballero

Arthur Fitzgerald Kinnaird (Londres, 16 de febrero de 1847 - Ib., 30 de enero de 1923) fue un futbolista y banquero británico. En su etapa deportiva destacó por ser una de las primeras estrellas del fútbol, llegando a ganar cinco FA Cup, y posteriormente ejerció la presidencia de la Asociación Inglesa de Fútbol durante 33 años (1890-1923)

Arthur Kinnaird, en la vida real y caracterizado por el actor Edward Holcroft

Según los registros de la época, Kinnaird era reconocido dentro de los "caballeros" como uno de los futbolistas más afamados de la época, pero su semilla en el fútbol fue mucho más allá de lo que en la serie se cuenta. El Lord ganó cinco títulos de la FA Cup, poseyendo aun hoy el récord de más participaciones en una final de este torneo. Nueve veces la jugó: cuatro con Wanderes y cinco con Old Etonians.

El 31 de marzo de 1883 el Blackburn Olympic gana la FA Cup tras vencer 2-1 en la prórroga al Old Etonians de Arthur Kinnaird. Era la primera vez en la historia que un equipo de la clase trabajadora se hacía con el trofeo. Y no estaba Fergus Suter. (Fotos)

Imágenes de la final de 1883 entre Blackburn Olympic y Old Ethonians.

"The English Game", la serie que tenés que ver

Es cierto que la falta de fútbol es clave para ver esta serie, pero no es la razón fundamental ya que "Un Jugo de Caballeros" invita también a aquellos que no sienten tanta pasión por este deporte. Y esto lo podemos argumentar.

Una de ellas es la narrativa que se basa en hechos reales ya que sus principales protagonistas existieron. La lucha de clases se refleja a la perfección y el vestuario, escenografía y fotografía son los elementos que ayudaron a esto.

En seis capítulos de 45 minutos de duración podemos encontrar los argumentos necesarios para entender el inicio del profesionalismo del fútbol como así también la expansión a nivel mundial del juego. ¿Por qué Suter se convierte en el primero de todos en cobrar por jugar? ¿Cómo cambia el sistema de juego en el fútbol? Todas preguntas tienen sus respuestas bien explicadas en la ficción que toma pedazos de la realidad.

Las mujeres y el fuerte compromiso de la serie

En muchos análisis de la serie, hay un elemento que no se menciona pero que merece un párrafo aparte. La mujer y su vida a finales del siglo XIX es fuerte y dramática y "Un Juego de Caballeros" muestra este aspecto de una manera seria. Margaret Alma Kinnaird, esposa de Arthur Kinnairdy y Martha Almond, pareja de Fergus Suter, viven experiencias fuertes que claramente uno puede ver. Cada una en su mundo, reflejan cómo es la vida de una mujer al lado de un hombre que vive intensamente la pasión por el fútbol.

Margaret, según la serie, vive la traumática perdida de su hijo y tiene que lidiar el duelo casi en soledad ya que su esposo está pendiente "de los negocios" y no tiene el tiempo para estar con ella en un principio, ya que luego se unen para compartir y superar el dolor. Martha, por su parte, es de clase baja y tiene un hija fruto de un romance con un hombre adinerado y casado. La condena social y el hostigamiento es moneda corriente y ella lo padece.

Fergus y Matha en la serie

La violencia de género "se muestra" en la serie. La madre y las hermanas de Fergus Suter son maltratadas por su padre y él busca tener dinero, a través del fútbol, para salvarlas. Otra mujer, amiga de Martha, tiene una hija y debe vivir en un refugio para mujeres.

Por esto, vale rescatar el compromiso que tiene la serie para hacerlo visible en todos los capítulos. En un programa donde el fútbol es el núcleo, es positivo que la mujer tome un rol fundamental.

Conclusión

¿El bueno triunfa sobre el malo? Tal vez el camino recorrido en "The English Game" nos lleve por ese lado, pero tomo el papel fundamental que tiene Arthur Kinnaird, el caballero que pudo ver el futuro del fútbol y cambiar para siempre las reglas que solo eran de pertenencia de las elites.

Fergus Suter viene de abajo y llega a la cima. El fútbol, que solo pertenecía la clase alta, es de todos ¿Un final feliz? Si, pero deja también interrogantes para el futuro. Tal vez, no es solo una serie para explicar los orígenes del deporte más popular, sino que invita a analizar qué se está haciendo con la disciplina.

El fútbol es y será universal

