El llamativo "sincericidio" de Dibu Martínez sobre el partido despedida de Messi de la Selección argentina: "Pensé que..."

En su llegada al país, Emiliano Martínez habló sobre el retiro de Lionel Messi y soltó una inesperada frase a modo de introducción. Qué dijo.

La llegada de la Selección argentina al país estuvo marcada por una presencia que siempre genera repercusión: la de Emiliano Martínez. El arquero del Chelsea arribó para ponerse a disposición de Lionel Scaloni de cara a una fecha FIFA más que especial.

Claro que no podía faltar la pregunta sobre el partido despedida de Lionel Messi. El capitán tendrá su último partido con la camiseta albiceleste el próximo 6 de octubre, cuando el equipo enfrente a Benín en el Monumental. Sin embargo, cuando le consultaron al Dibu por ese acontecimiento tan particular, sorprendió con una respuesta un tanto llamativa.

La frase del Dibu Martínez sobre el retiro de Messi “Pensé que se había retirado”, soltó en primera instancia, en todo un llamativo "sincericidio", con una sonrisa en tono distendido. Más allá de esa inesperada frase, Martínez dejó en claro lo que representa para Messi poder cerrar su ciclo con la Selección jugando en suelo nacional.

“Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos que sea un lindo día para él”, explayó al respecto.

La frase de Dibu Martínez sobre el partido despedida de Messi. Video: ESPN Pero la despedida del 10 no fue el único tema que apareció durante el arribo del Dibu. El arquero también despejó las dudas que habían quedado después de la derrota ante España en la final del Mundial, cuando había dejado abierta la posibilidad de ponerle punto final a su etapa con la Scaloneta.