YPF y Mercado Pago quieren convertirse en bancos: qué implica este cambio

Las empresas tecnológicas de servicios financieros —las llamadas fintech— están dando un paso más allá de las billeteras virtuales y pagos móviles, y ponen en marcha una ofensiva para convertirse en bancos con licencia, algo que podría transformar por completo el mercado de servicios financieros del país. Mercado Pago e YPF pujan.

Mientras las entidades tradicionales todavía ajustan sus modelos para competir en un mundo cada vez más digital, gigantes como Mercado Pago ya solicitaron formalmente su licencia bancaria, y otros jugadores, como YPF Digital, analizan seguir sus pasos para ampliar sus ofertas de servicios financieros.

Las fintech han conquistado millones de usuarios a través de aplicaciones de pago y servicios digitales que simplifican la gestión financiera cotidiana. Sin embargo, muchas de sus funciones están hoy limitadas por la falta de una licencia bancaria plena, que les impediría ofrecer productos tan esenciales como cuentas corrientes tradicionales, captación de depósitos o líneas de crédito más competitivas.

En 2026, ese escenario podría cambiar. Empresas como Mercado Pago han iniciado el proceso para convertirse en bancos regulados, mientras que otras, como la británica Revolut (que ya adquirió entidades como Banco Cetelem y Cocos), consolidan su presencia global y en la región.

Por su parte, YPF Digital S.A.U., la firma detrás de la popular app de servicios y pagos de la petrolera estatal, evalúa avanzar con su propio pedido de licencia ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para poder emitir tarjetas de crédito y débito propias y captar depósitos.

Especialistas consultados por iProUP señalan que las fintech parten con ventajas significativas: desde sistemas completamente digitales hasta el manejo intensivo de datos que permite personalizar productos con mayor rapidez que los bancos tradicionales.

Sin embargo, no todo está a favor de las nuevas empresas. Los bancos conservan fortalezas importantes, como la confianza institucional, el acceso a fuentes de fondeo más estables y una regulación más estricta que, paradójicamente, les aporta un grado de seguridad a sus clientes que muchos usuarios aún valoran.

La experiencia del usuario, la rapidez en el lanzamiento de nuevos productos y la capacidad de iterar rápidamente sobre servicios existentes son algunos de los atributos que, según analistas del sector, marcarán la diferencia en una competencia que ya se perfila como intensiva.