Guido Fridland: "El 70% de las stablecoins en América Latina se usan para hacer pagos internacionales"

Las stablecoins ganan terreno en el mercado de criptomonedas, tanto para transacciones como reservas de valor. Su principal adopción corresponde para realizar pagos internacionales, según explicó en una entrevista con MDZ Guido Fridland asesor especializado en servicios financieros de banca de inversión.

-En América Latina más o menos el 65% de las transacciones eran en cash en 2014. En la actualidad es sólo 25%, lo que demuestra una adopción de medios de pago digitales, no necesariamente de cripto. Pero, en la región, la adopción de criptomonedas es increíble el fenómeno que tiene, donde casi un 12% de la población tiene algún tipo de cripto activo e incluso entre los jóvenes es 20%. Entonces, hay un fenómeno masivo en el cual, por algunos temas macroeconómicos y micro, la gente lo está haciendo.

De todos los stablecoins que se usan en Latinoamérica, más del 70% son para pagos internacionales. En la región lo que pasa es que hacer estos pagos es muy caro, es muy lento, un montón de las transacciones fallan, y se encontró a través de estas criptos un mecanismo de reemplazo. Aparte de lo que pasa con stablecoins, para ese 30% restante, es que viene a reemplazar al ahorro que en Argentina se suele recurrir a la cueva, al cash, a tener el famoso “dólar abajo del colchón”, debido a la seguridad.

-También está la garantía de que el valor de la stablecoin es muy difícil que cambie, y casi siempre va a estar ligado uno a uno al dólar. Yo creo que stablecoin en ese split más o menos está bien, 70% para transacciones, 30% para el ahorro. Creo que en los otros tipos de cripto activos, de Bitcoin o Ethereum, como reserva de valor todavía está por verse, lo que vino pasando es que desde su creación a hoy siempre subió, pero en el último tiempo vimos que eso fluctuó demasiado.

Bitcoin .jpg

-¿Esa adopción de criptomonedas está convertida en una inversión sostenida en el tiempo? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que eso ocurra?

-Creo que a partir de ahora solamente va a subir la adopción. Es muy difícil que se corte este fenómeno, principalmente porque lo que busca cualquier persona con estos activos, ya sea el ahorrista minorista o un inversor, es lo más cercano a una garantía respecto a la reserva de valor y a la aplicación jurídica. Entonces, lo que resuelve las stablecoins respecto a Bitcoin, o el uso de BTC como referencia de las otras criptos, es que tiene todavía esa conexión que el grueso de la gente necesita entre el cripto y lo que en la jerga se llama fiat, que es la certeza de que esta criptomoneda siempre va a estar ligada al dólar.

Con respecto a la parte jurídica, es muy necesario tener el contexto y la legislación que permita tanto a los inversores y a las compañías desarrollar nuevos productos con la certidumbre de que se van a poder seguir repartiendo dividendos y accediendo al mercado externo. Y a nivel Argentina, que haya una garantía de que si se empieza a adoptar cripto, que por ahí lo usan neobancos o billeteras, que con potenciales cambios de gobierno,más allá de cualquier partido que haya, que se mantenga una política en la cual se trata de mejorar la situación financiera de las personas. Y eso hoy en día Bitcoin lo resuelve bajando costos, aumentando la seguridad y aumentando la velocidad en la que la gente pueda transaccionar.

-¿Hoy qué están mirando los inversores para invertir en proyectos en Argentina?

-Los inversores siempre, sobre todo en las etapas más tempranas que es la que nosotros estamos trabajando más hoy en día, buscan dos cosas respecto al equipo de trabajo: que sea resiliente y flexible. Porque las startups, desde que se crean hasta que constituyen un soporte de liquidez, van a atravesar casi con certeza un montón de tormentas y un montón de cambios.

Los inversores de Capital Semilla, o Venture Capital, buscan retornos extraordinarios, pero tratando de minimizar la seguridad. Entonces, cuando se encuentra una tecnología que resuelve eso, lo único que le falta es un marco jurídico relativamente estable y predecible para que no se tengan que preocupar, para que el equipo no esté como loco tratando de adaptarse, sino que su foco principal sea crecer, desarrollar producto y que puedan, en el hipotético caso, que se genere mucho valor, extraer el valor y que no quede estancado en Argentina.

-¿Qué análisis haces de la inserción de los grandes players institucionales al mercado cripto y cómo, sobre todo de los traders de Wall Street, están haciendo el valor de Bitcoin bastante volátil en el corto plazo ?

-La inserción de los grandes players a nivel global fue inevitable cuando la gente recurría a las criptomonedas y ellos estaban quedando afuera. Lo que pasó es que Bitcoin se empezó a usar para transaccionar y los jóvenes están usando cripto-activos, las compañías están innovando con cripto y están llevando a los clientes. Y los players internacionales se tuvieron que adaptar. Casi todos los bancos están tratando de armar productos para que se pueda comprar Bitcoin.

Todavía estamos en una etapa temprana en la cual el valor del Bitcoin es difícil de determinar en base a qué se mueve, quiénes son los que están moviendo la aguja. Creo que todavía no deja de ser un activo de mucho riesgo y volatilidad. Pero en el largo plazo, cuando se entiende un poco más hacia dónde va, tiende a tener este valor estable y que no tengamos fluctuaciones como viene de pasar que pase de US$70.000 a US$120.000 y que oscile en torno a los US$80.000 y probablemente después de nuevo us$140.000. Cuando pase eso, un valor más estable en el largo plazo, la adopción inevitablemente va a seguir creciendo.

Tokenización: una tendencia que vino para quedarse

-¿Creés que en el corto/mediano plazo va a ir creciendo la tendencia hacia la tokenización de activos y poder invertir en ellos?

-Sí. Y cuándo los inversores ponen plata por lo general se desarrolla el mercado. Creo que en general lo que buscan, tanto a los inversores como a la gente, es nuevas tecnologías que mejoren el día a día. Y lo que está resolviendo stablecoin es eso en particular, una tecnología nueva aplicada a transacciones del día a día.

El ejemplo de tokenización, y de uso de stablecoins, que tenemos en América Latina es en Brasil, donde se está trabajando un montón en hacer una stablecoin ligada al real en vez de al dólar. Hay una startup que se llama Crown que acaba de levantar 13.5 millones de dólares. Y su stablecoin, según lo que ellos dicen en el comunicado, ya es la más grande de todos los mercados emergentes del mundo hoy en día.

También la tokenización se puede aplicar mucho al real estate, no de la manera qye se hizo con los NFTs que terminó siendo casi una burbuja, sino a puntos reales en los cuales se puede tokenizar activos y transaccionarlos de forma más fácil y segura.