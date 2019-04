YPF hará fracking por primera vez en Mendoza

La petrolera estatal YPF explorará en Mendoza en busca de petróleo y gas no convencional usando la fractura hidráulica como técnica. Se trata de 5 pozos ubicados en el extremo sur de Mendoza y que será el primer paso de esa petrolera en la exploración no convencional en Mendoza.

Esos trabajos se harán en las áreas Paso de las Bardas Norte y en otra nombrada como CNV-VII y tiene como novedad para Mendoza el potencial gasífero.

Los 5 pozos

YPF comenzó el proceso administrativo y ambiental para conseguir las autorizaciones ambientales para poder operar en el área. En ese sentido, seguirían, además de los procesos de la ley 5961, los indicados por el decreto reglamentario sobre el empleo del fracking como técnica.

Desde YPF no hubo comunicación oficial sobre el tema. Pero en el Ejecutivo sí confirmaron el inicio de los procedimientos ambientales. Hasta ahora YPF no había iniciado el camino para explotar recursos no convencionales en Mendoza y tenía esa actividad concentrada en Neuquén.

En el año 2004 la petrolera estatal había anunciado que el área Paso de las Bardas Norte tenía un alto potencial para explotar petróleo no convencional. Pero ahora se confirman los primeros trabajos en el lugar. El fracking consiste en la técnica para aumentar la porosidad y liberar los hidrocarburos "concentrados" en la roca madre, a más de 2 mil metros de profundidad, inyectando agua, algunas sustancias químicas a alta presión y arena. En este caso el gas liberado se denomina “tight gas”.

De los 5 pozos, 3 están en actividad y los otros 2 son nuevos. Ese es el plan inicial, pero está en carpeta aumentar la exploración en la zona, que queda en la margen mendocina del Río Colorado, muy cerca del límite con Neuquén.

Hasta ahora las únicas experiencias en el uso del fracking en Mendoza las ha ejecutado la empresa El Trébol en el área Puesto Rojas, también en Malargüe. Justamente el Gobierno le otorgó la concesión para explotar por 35 años el área a El Trébol (que pertenece a la empresa Pheanix). Entre otras cosas, el acuerdo incluye una reducción de las regalías al 9% con el compromiso de inversión por parte de la petrolera. En ese caso sí se trata de un proyecto para explotar el área mendocina de Vaca Muerta, la roca madre que contiene el petróleo y que es explotada a través de la fractura hidráulica.