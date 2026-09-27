Yerba mate: al productor le quedan $100 por kilo de hoja verde y necesita 24 kg para un litro de gasoil

La crisis de la yerba mate viene desde hace casi tres años cuando el Gobierno nacional decidió "intervenir" en el mercado, aunque no por acción sino por omisión, dado que avanzó con la desregulación del sector , desarticulando a través del decreto 70/2023 y luego la Ley de Bases, un trabajo de más de dos décadas que dejaba conformes a productores, secaderos e industria de molinería.

Hoy toda la cadena está golpeada, al punto que al productor que vende su producción de yerba mate al secadero, "le quedan $100 por kilo de hoja verde", señala Héctor Dingler, presidente de la Cooperativa Yerbatera de la localidad misionera de Dos de Mayo. Y agregó: "El colono yerbatero de Misiones está fundido”.

En diálogo con MDZ Dingler analizó la grave crisis está pasando el sector yerbatero. “La desregulación ´mató´ comercialmente a los productores”, apuntó y dijo que hoy se requieren entre 24 y 28 kilos de hoja verde para comprar apenas un litro de gasoil, insumo clave durante la zafra.

En principio, el 30 de septiembre terminará la zafra de invierno para la yerba mate. ¿Cómo cierra la zafra que se inició en abril y culmina la semana que viene? Muchos secaderos pararon antes la zafra. En nuestro caso, la paralizamos el 17 de septiembre debido a que avanzó muchísimo la rotación y eso no permite hacer un producto de buena calidad, ya que la rotación más la semilla, la flor baja la calidad de la yerba canchada (estacionada) y eso dificulta venderlo al consumidor.

¿Es cierto que la Cooperativa Agrícola de Dos de Mayo cerró la zafra de invierno con la cosecha de 5 millones de kilos menos que en el 2025? Hubo una merma. La zafra anterior recibimos 30 millones de kilos de hoja verde puesta en secadero, en tanto que este año anduvimos en los 25 millones de kilos de hoja verde. Eso se debió también al descuido de los productores de los yerbales, ya que fue prácticamente imposible hacer las tareas culturales necesarias en el yerbal para que dé un buen rinde. Prácticamente, no se pudo fertilizar, tampoco se hicieron las limpiezas en tiempo y forma para que dé un buen rinde y eso afectó, derivando en que haya menos producción.

- ¿A qué se debió?

Creo que, si no se acomoda un poco el precio, para el productor la y los secaderos es imposible que los productores y los pequeños y medianos secaderos realicen las tareas culturales en los yerbales y en la yerba canchada. Debe mejorar el precio de la yerba canchada para que puedan pagar mejor la hoja verde. Si Milei sigue con esta política desregulatoria cada año el sector yerbatero irá para atrás, porque si bien hay muchos yerbales que están entrando en producción no serán de alta calidad si no se fertiliza como corresponde.

Héctor Dingler, titular de la Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo.

¿En cuánto afecta o afectó la desregulación en el mercado yerbatero?

Desde mi punto de vista, afectó muchísimo porque la desregulación vino de la mano de la superproducción de yerba que tuvimos en el año 2023 y se formó el combo y la tormenta perfecta; es decir las dos cosas juntas, la desregulación y la superproducción de yerba, ambas hicieron que caiga estrepitosamente el precio de la yerba mate canchada y de la hoja verde. Hoy el precio que se está pagando por la hoja verde y la yerba mate canchada prácticamente nos cubre los costos. El productor empata o pierde plata. El que por ahí hace el trabajo solo o con su familia trabaja en la chacra, por ahí le sobra unos manguitos más, pero al que depende de mandar a hacer todas las tareas tercerizadas no le cierran los números.

¿A cuánto se está pagando la hoja verde?

Culminamos la cosecha pagando 280 pesos el kilo de hoja verde puesto en secadero. Pero de esos 280 pesos tenés que descontar, la corresponsabilidad gremial; el servicio de tarifa y flete.

- Entonces, ¿cuántos pesos le quedan en la mano al productor?

Al productor le quedan unos 100 pesos en planta y con esos 100 pesos no cubre los costos de producción.

¿Y la canchada?

La canchada varía. Nosotros le vendíamos a Cooperativa de Colonia Liebig que era el que mejor estaba pagando. El valor se ubicaba en 1.185 pesos el kilo; otros andaban entre 1.000 y 1.050 pesos el kilo. El pago tampoco era de contado sino con cheques posdatados a 90 días, eso también tiene un costo financiero.

- Si vos pagas la yerba canchada más de 1.100 pesos, tenés una hoja verde a 200 y pico de pesos; en góndola del supermercado el kilo supera los 3.000 pesos, ¿puede ser? (NdR: en Buenos Aires un kilo de yerba en góndola puede llegar hasta $7000).

Sí, depende la marca. Las más económicas se están vendiendo a pérdida, ¿quién se queda con la torta?

¿Y quién se queda con la torta de la ganancia?

La torta más grande se la lleva el Gobierno nacional con los impuestos. El 40% de un paquete de yerba son impuestos. El comercio también agrega su porcentaje, que es por ahí el que el que mejor gana sin arriesgar nada.

No obstante, es la bebida más barata…

Por supuesto, un kilogramo de yerba debería estar por entre 5.000 o 6 000 pesos para que tengamos un precio más o menos acorde a lo que necesitamos para producir. Hoy un kilogramo de yerba te rinde para hacer mínimamente 20 mates.

¿Fue la peor zafra de los últimos 25 años?

Nosotros pasamos por todas las crisis. Creamos la cooperativa en 1994 en plena crisis yerbatera. Después sobrevivimos el resto de la década del 90 hasta el 2002 estuvo complicada la situación. Ese año con la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se empezó a acomodar, tampoco había stock de canchada y de molida. Cuando se logró que funcione plenamente el INYM, la desregulación de Milei desarmó un instituto que costó tantos años conseguir.

¿Esta tormenta se sobrepasa?

Creo que sí. En algún momento, la yerba valió por ahí más de lo que tenía que valer, fue muy atractivo para que todos empiecen a invertir en plantaciones de yerba y eso también ayudó a que a que haya superproducción. La gente abandonó sus yerbales por la crisis.

¿Cuántos kilos de hoja verde se necesita para comprar un litro de gasoil hoy?

Hoy entregás a 280 pesos el kilo de hoja verde puesto en secadero, ahí descontá los gastos, te va a quedar unos 100 pesos por kilo de hoja verde. Con estos números necesitas entre 24 y 28 kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil.

¿Cuántas hectáreas de yerba necesita un productor para sobrevivir?

Aproximadamente 30 hectáreas. La mayoría de los productores misioneros tienen entre ocho y diez hectáreas de yerba, con esa superficie ni siquiera sobreviven.

Hace unos años, Passalacqua era el gobernador, el presidente era Macri; recuerdo una reunión en Iguazú entre ambos en la que Macri le planteó a Passalacqua que iba a desregular el precio de la hoja verde y canchada. El gobernador se plantó y le dijo que eso era imposible hacer porque destruiría al pequeño y mediano productor. Macri reculó. Passalacqua le planteó lo mismo a Milei, pero éste no le dio bolilla. El gobernador fue a la justicia en defensa de los productores yerbateros misioneros…

Recuerdo ese momento. Inclusive Macri tenía el apoyo del entonces gobernador de Corrientes Ricardo Colombi. Ahora Milei tiene el apoyo del gobernador correntino Juan Pablo Valdés. Milei no entiende o no quiere entender la importancia de las economías regionales, porque no solo está mal el sector yerbatero sino también la vitivinícola, las pequeñas agriculturas regionales de Tucumán más alta, Jujuy, Mendoza, Río Negro,

Vos que recorrés los caminos vecinales. ¿Ves carteles de venta de chacras?

Sí, hay muchas ofertas de chacras. Hay mucha gente que hoy no puede sostenerse en la chacra. De nuestra parte siempre tratamos de aconsejar a la gente que trate de mantenerse y aguantar, que esta crisis puede ser pasajera.

Siempre se dijo, "Misiones defiende al pequeño y mediano productor, Corrientes al molinero". ¿No sería mejor que ambas provincias se unan en esta pelea?

Creo que el Gobierno Nacional le hace caso al gobernador Juan Pablo Valdés de la provincia de Corrientes en el caso yerbatero, y allá la yerba mate está manejada por dos de las empresas más grandes del país (NdR: se estima se refiere al Establecimiento Las Marías en la ciudad de Virasoro y a la Cooperativa Yerbatera de Colonia Liebig) a las que les conviene la desregulación porque un 60% de lo que procesan es de producción propia; por eso al gobierno de Corrientes le interesa lo que piden ellos.

¿Está entrando yerba de Paraguay y Brasil?

Al precio que se le está pagando al productor creo que no está entrando porque no conviene. Los paraguayos también me parece que están medio fundidos con el precio porque hoy no le conviene el precio ni para ellos ni para nosotros. La desregulación también se maneja en Paraguay, porque el gobierno de Santiago Peña desreguló totalmente la economía y hoy el productor paraguayo, como el misionero están fundidos.

¿Qué vislumbras en el tema yerbatero?

Tengo mucho optimismo que las cosas se van a ir acomodando. Ojalá que en algún momento el Gobierno nacional dé una vuelta la tuerca y se dé cuenta que necesita de la industria argentina, del agro argentino, de las economías regionales para ser un país grande y sustentable.

¿Qué debe hacer el Gobierno nacional con el INYM?

Así como está no tiene mucha importancia, porque sigue favoreciendo a las grandes industrias,. a las que le sirve únicamente para tener estadísticas, saber cuántos kilos hay en stock en los secaderos, cuántos de ellos pueden aguantar sin comprar porque saben que hay stock en los secaderos. Hoy el INYM está al servicio de las grandes empresas.

¿Hay que armar un Instituto Provincial de la Yerba Mate en Misiones?

No sé, pero algo hay que hacer porque en esta situación cada vez estamos peor.

¿Cuál es la situación hoy de la Cooperativa Agrícola de Dos de Mayo?

Nacimos en plena crisis en 1994, sabemos pasar las crisis, estamos preparados para aguantar y seguir adelante. Estamos creciendo inclusive con una línea más de secado para poder competir de igual a igual con los secaderos más grandes.

¿Qué mercado interno les interesa? ¿Quisieran llegar a entrar en Buenos Aires?

Hoy está muy complicado ganar mercado con el precio. Hay empresas que están casi regalando el producto para poder ganar mercado; es decir están con el precio muy por debajo de los costos de producción. Si le ponemos un costo de la canchada de 1.180 pesos, los precios que están ofreciendo para entrar en las cadenas de supermercado son a pérdida. Y nuestra posición no es ésa. Tenemos que mantener un precio importante para que podamos pagar a nuestros productores que operan con la cooperativa. Tampoco queremos hundir a la cooperativa en créditos para poder estar entrando en cadenas de supermercados.

¿Están haciendo fasón? (modalidad de producción mediante la cual una empresa o persona propietaria de una marca encarga la elaboración, molienda, estacionamiento o envasado de su yerba mate a un establecimiento industrial de terceros)

Algo se hace para una cooperativa yerbatera obrera de Bahía Blanca y a otra de la ciudad de Olavarría. Ambas al sur de la provincia de Buenos Aires.