Luis Caputo empuja negociaciones para reforzar las reservas ante la mayor demanda de dólares por el año electoral

La eventual demanda de dólares genera dudas en el Gobierno, ya que si bien la gestión libertaria contempló vencimientos y fuentes de financiamiento por el mismo monto, no consideró una mayor demanda por parte del sector privado. Este escenario abre el interrogante sobre cuántas divisas necesitará el oficialismo para atravesar el año electoral, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó sentimientos positivos en Nueva York.

Esta situación abre el interrogante sobre cuántas divisas necesitará el oficialismo para atravesar el año electoral, más allá que el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en Nueva York sentimientos positivos de cara a los próximos meses.

Antes del discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, Caputo participó de un encuentro con inversores en sede de JP Morgan, donde dejó claro que La Libertad Avanza (LLA) está en condiciones de ganar las próximas elecciones y que la economía está mucho mejor que en 2023.

Datos privados sostienen que la dolarización de carteras se cuadruplicó desde mayo, mientras que en 2025 las compras de dólares y las transferencias sin fines específicos alcanzaron los US$32.000 millones y marcaron el nivel más alto de las últimas dos décadas, en un año atravesado por el levantamiento del cepo cambiario.

La pregunta es si este comportamiento podría funcionar como antecedente de lo que ocurra en 2027. Algunas estimaciones del mercado creen que la demanda potencial podría alcanzar entre US$30.000 millones y US$40.000 millones el próximo año.

La cuenta del programa financiero contempla sólo las necesidades financieras del Tesoro, pero no una eventual dolarización privada, que podría sumar presión sobre el esquema oficial. “Hace meses crece el apetito por activos dolarizados”, contó un agente a la Agencia Noticias Argentinas.

Según datos del BCRA, las compras netas de moneda extranjera de las personas humanas pasaron de US$2.821 millones en junio a US$4.124 millones en julio, lo que implica un aumento del 46,2% mensual. El analista considera que el Gobierno debería contar con un poder de fuego superior al que muestran actualmente las reservas netas: “Un número razonable estaría más cerca de los US$20.000 millones líquidos”.

Con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante este año utilizó esta modalidad con la que consiguió US$3.200 millones respaldados por estos organismos internacionales. La estrategia combina herramientas para cubrir las necesidades del Tesoro con otras destinadas a reforzar la liquidez en moneda extranjera del Banco Central, en un contexto en el que ambos frentes podrían quedar bajo presión durante el año electoral.

A esto se suma el financiamiento obtenido a través de operaciones de pase pasivo (REPO) con bancos internacionales. En enero, seis entidades participaron de una operación por US$3.000 millones con el Banco Central. En julio, el BCRA refinanció US$6.000 millones en repos con diez bancos internacionales con vencimientos a septiembre de 2028, despejando compromisos de 2026 y 2027.

En un escenario de creciente demanda de divisas, el equipo económico estaría negociando nuevas herramientas de respaldo para reforzar la disponibilidad de dólares de cara al próximo año.

Así lo confirmó Caputo, quien buscó llevar tranquilidad sobre el respaldo adicional que podría obtener para 2027.

¿Cómo reforzará Caputo las reservas ante la demanda de dólares?

Es por eso que el Gobierno podría sumar nuevas fuentes de respaldo para llegar a 2027 con mayor margen financiero. Según informó a NA una fuente con conocimiento de las negociaciones, a la asistencia de Estados Unidos -cuyo Tesoro ya intervino directamente en el mercado cambiario argentino en octubre de 2025- se suma la posibilidad de recurrir nuevamente a bancos internacionales.

Desde inicios de mes, Economía mantiene negociaciones para obtener alrededor de US$1.000 millones en nuevos créditos privados respaldados por garantías de organismos regionales. La CAF ya aprobó una garantía por US$250 millones y Fonplata aprobó un programa de garantía, que permitirían respaldar préstamos por aproximadamente US$500 millones y alcanzar alrededor de US$1.000 millones en total.

La CAF ya aprobó una garantía por US$250 millones y Fonplata aprobó un programa de garantía, que permitirían respaldar préstamos por aproximadamente US$500 millones y alcanzar alrededor de US$1.000 millones en total.

Con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante este año utilizó esta modalidad con la que consiguió US$3.200 millones respaldados por estos organismos internacionales.

La estrategia combina herramientas para cubrir las necesidades del Tesoro con otras destinadas a reforzar la liquidez en moneda extranjera del Banco Central, en un contexto en el que ambos frentes podrían quedar bajo presión durante el año electoral.

A esto se suma el financiamiento obtenido a través de operaciones de pase pasivo (REPO) con bancos internacionales.

En enero, seis entidades participaron de una operación por US$3.000 millones con el Banco Central. En julio, el BCRA refinanció US$6.000 millones en repos con diez bancos internacionales con vencimientos a septiembre de 2028, despejando compromisos de 2026 y 2027.

En un escenario de creciente demanda de divisas, el equipo económico estaría negociando nuevas herramientas de respaldo para reforzar la disponibilidad de dólares de cara al próximo año.

Así lo confirmó Caputo, quien buscó llevar tranquilidad sobre el respaldo adicional que podría obtener para 2027.