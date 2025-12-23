Wall Street: los bonos operan mixtos y las acciones suben pero el riesgo país no perfora los 570 puntos

El mercado aguarda definiciones sobre los pagos de deuda de enero. Los ADRs suben en Wall Street y la deuda argentina opera mixta.

El mercado aguarda definiciones sobre los pagos de deuda de enero. El ministro de Economía, Luis Caputo espera no recurrir a la colocación de un bono bajo legislación extranjera. En la rueda de este martes, los ADRs suben en Wall Street y la deuda argentina opera mixta.

La deuda soberana en dólares en Nueva York opera mixta, con subas en el Bonar 2041 (+0,5%). Mientras que los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía. El riesgo país se ubica en los 570 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo se mostró optimista de hacerle frente a los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4.300 millones, sin las necesidad de colocar deuda en Nueva York. El funcionario expresó este martes que tratarán de no emitir deuda bajo legislación extranjera y que "el objetivo es reducir gradualmente la dependencia del país con Wall Street".

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,3%. Las acciones del panel líder operan con subas generalizadas.

Los papeles argentinos que operan en Wall Street suben hasta 1,3%, impulsados por el ADR de Loma.