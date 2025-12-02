Presenta:

Wall Street: los bonos operan mixtos y el riesgo país se mantiene arriba de los 600 puntos

La deuda argentina alterna subas y bajas en Wall Street, al igual que las acciones. El riesgo país se sostiene por arriba de las 600 unidades.

Gonzalo Martínez

Los activos argentinos alterna subas y bajas en Wall Street. Mientras que el reisgo país se mantiene por encima dee los 600 puntos. Por su parte, la bolsa local muestra avances, el Merval sube 0,2%.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Wall Street. A la baja tracciona el Global 2029 (-0,3%). En tanto, los bonos bajo legislación local opera con subas de hasta 0,3%, como el caso del Bonar 2041.

El riesgo país se ubica en los 648 puntos básicos.

Acciones

En la plaza loca, el Merval avanza 0,2%. Las acciones del panel líder cotizan con subas generalizadas impulsadas por Edenor (+3%).

En tanto, los papeles argentinos operan en Wall Street cotizan mixtos.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación.

