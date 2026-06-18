Wall Street: los ADRs operan mixtos, los bonos en verde y el riesgo país sigue arriba de los 430 puntos
Los activos argentinos en Wall Street muestran un comportamiento mixto, mientras los bonos soberanos experimentan subas y las acciones operan mixtas.
Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia al alza, los bonos cotizan en verde y las acciones mixtas. En la plaza local, el Merval sube.
La deuda soberana en dólares opera en verde con subas de hasta 0,8% en Nueva York, como el caso del Global 2035. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica, con alzas de hasta 1,1%.
El riesgo país se ubica en 435 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 1,3%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. La principal suba la registra el ADR de BBVA (+4%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.470 en la pizarra del Banco Nación.