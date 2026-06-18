Wall Street: los ADRs operan mixtos, los bonos en verde y el riesgo país sigue arriba de los 430 puntos

Los activos argentinos en Wall Street muestran un comportamiento mixto, mientras los bonos soberanos experimentan subas y las acciones operan mixtas.

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Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia al alza, los bonos cotizan en verde y las acciones mixtas. En la plaza local, el Merval sube.

La deuda soberana en dólares opera en verde con subas de hasta 0,8% en Nueva York, como el caso del Global 2035. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica, con alzas de hasta 1,1%.

El riesgo país se ubica en 435 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,3%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. La principal suba la registra el ADR de BBVA (+4%).