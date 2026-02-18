Wall Street: los activos argentinos suben pero el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

Tanto bonos como acciones abren al alza en Wall Street. Mientras que la plaza local opera con caídas.

Los activos argentinos suben en Wall Street en la rueda de este miércoles. En tanto, las acciones en la plaza local muestran mayorías de caída, mientras la city se mantiene expectante respecto a la sesión de mañana en Diputados donde se tratará alñ reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Los bonos en dólares abren al alza en Nueva York y esta será la primera rueda de la semana a nivel local luego de los feriados de carnaval. El título que más sube es el Global 2046 (+0,9%). Mientras que los bonos bajo legislación local operan mixtos.

EL riesgo país se ubica en 506 puntos básicos y se mantiene arriba de las 500 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 0,5%. Las acciones del panel líder muestran mayorías de bajas, traccionadas por Cresud (-2,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 4%, impulsados por el ADR de Central Puerto.