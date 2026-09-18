Wall Street: el riesgo país coquetea con los 520 puntos básicos a la par que los bonos argentinos retroceden

El mercado argentino encara la última rueda de la semana con expectativa. El riesgo país sube y roza los 520 puntos básicos, en un contexto donde los bonos argentinos retroceden en Wall Street .

Los bonos en dólares son arrastrados en Nueva York en medio de un contexto desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (FED) de volver a subir las tasas de interés el miércoles.