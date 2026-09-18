Wall Street: el riesgo país coquetea con los 520 puntos básicos a la par que los bonos argentinos retroceden
El mercado argentino encara la última rueda de la semana con expectativa tras la decisión de la FED de subir las tasas. El riesgo país sube.
El mercado argentino encara la última rueda de la semana con expectativa. El riesgo país sube y roza los 520 puntos básicos, en un contexto donde los bonos argentinos retroceden en Wall Street.
Los bonos en dólares son arrastrados en Nueva York en medio de un contexto desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (FED) de volver a subir las tasas de interés el miércoles.
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