Vuelve a subir el plazo fijo: los bancos ajustaron las tasas y ya superan el 30% en enero

Los bancos ajustaron las tasas de plazo fijo en enero y varias entidades ya ofrecen rendimientos superiores al 30%.

El plazo fijo tradicional a 30 días registraron un nuevo ajuste en las principales entidades financieras durante enero. Según los datos informados por el Banco Central, varios bancos incrementaron sus tasas nominales anuales (TNA), lo que impacta directamente en el rendimiento de los depósitos en pesos.

Comparativa de tasas En la semana anterior, las tasas se ubicaban en estos niveles:

Banco Nación: 23,5%

Banco Provincia: 25%

Banco Ciudad: 20,5%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 22%

BBVA: 22%

Banco Macro: 27,5%

Banco Credicoop: 23%

Banco ICBC: 23,5% Con la última actualización, las tasas quedaron así: Banco Nación: 26%

Banco Provincia: 25%

Banco Ciudad: 20,5%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 22%

BBVA: 23%

Banco Macro: 27,5%

Banco Credicoop: 25%

Banco ICBC: 23,5% Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Bancos privados con mayores tasas Además de las entidades de mayor volumen de depósitos, otros bancos ofrecen tasas más competitivas para plazos fijos online, incluso para no clientes: