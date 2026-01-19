Vuelve a subir el plazo fijo: los bancos ajustaron las tasas y ya superan el 30% en enero
Los bancos ajustaron las tasas de plazo fijo en enero y varias entidades ya ofrecen rendimientos superiores al 30%.
El plazo fijo tradicional a 30 días registraron un nuevo ajuste en las principales entidades financieras durante enero. Según los datos informados por el Banco Central, varios bancos incrementaron sus tasas nominales anuales (TNA), lo que impacta directamente en el rendimiento de los depósitos en pesos.
Comparativa de tasas
En la semana anterior, las tasas se ubicaban en estos niveles:
Banco Nación: 23,5%
Banco Provincia: 25%
Banco Ciudad: 20,5%
Banco Santander: 21%
Banco Galicia: 22%
BBVA: 22%
Banco Macro: 27,5%
Banco Credicoop: 23%
Banco ICBC: 23,5%
Con la última actualización, las tasas quedaron así:
Banco Nación: 26%
Banco Provincia: 25%
Banco Ciudad: 20,5%
Banco Santander: 21%
Banco Galicia: 22%
BBVA: 23%
Banco Macro: 27,5%
Banco Credicoop: 25%
Banco ICBC: 23,5%
Bancos privados con mayores tasas
Además de las entidades de mayor volumen de depósitos, otros bancos ofrecen tasas más competitivas para plazos fijos online, incluso para no clientes:
Banco de Comercio: 31%
Banco Voii: 31,5%
Crédito Regional: 31% – 31,5%
Banco Meridian: 30% – 31,5%
Banco BICA y Banco CMF: 30%
Banco Mariva: 30%
Reba: 29%
Banco Córdoba: 29%
Banco Hipotecario: hasta 29%
Qué significa para los ahorristas
La suba de tasas busca incentivar la colocación de depósitos en pesos en un contexto inestable y de volatilidad cambiaria. Para los pequeños ahorristas, la diferencia entre un banco tradicional y uno privado puede representar varios puntos porcentuales de rendimiento adicional en apenas 30 días.