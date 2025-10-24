Volvió a aumentar el plazo fijo: las entidades que superan el 52% este viernes 24 de octubre

Algunos bancos ya ofrecen hasta el 54% para plazo fijo online. Cuáles son las entidades que ofrecen mejores rendimientos a fines de octubre.

Los rendimientos varían banco por banco en plazo fijo y comparar antes de invertir se volvió esencial. Foto: Walter Moreno / MDZ

Hace más de un año el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la desregulación de las tasas mínimas para los depósitos fijos en pesos, lo que significa que cada banco puede fijar libremente el interés que paga por los depósitos a plazo fijo.

Anteriormente, el BCRA establecía una tasa mínima obligatoria que las entidades debían respetar, especialmente para los plazos fijos tradicionales de personas físicas. Con la desregulación, ese piso desaparece. En consecuencia, los bancos ahora definen sus propias tasas de interés según su estrategia, liquidez y necesidad de captar fondos. Esto genera mayor competencia entre entidades, pero también mayor dispersión de tasas (algunos bancos ofrecen 30% y otros más de 50%).

Entre las entidades financieras que ofrecen más del 50% podemos encontrar bancos más pequeños o entidades con menor cantidad de depósitos como Banco Bica (53%), Banco Meridian (54%), Banco Voii (54%) y Banco Crédito Regional Compañía Financiera (52% / 54%).

Las inversiones en plazo fijo pierden al lado de los FCI Con la desregulación, los plazos fijos ofrecen rendimientos muy distintos según la entidad. Foto: Freepik Cuánto rinde $3.000.000 en los bancos con mayor interés En las entidades que ofrecen el 54%, una inversión de $3.000.000 a 30 días puede generar una ganancia de $3.133.151, es decir, $133.151. En el caso de una entidad que ofrece el 53% la ganancia disminuye a $130.685.

Sin embargo, en los bancos con mayor volumen de depósitos como el Banco Nación (44%) la ganancia por $3.000.000 es de $108.493 y en el caso de Banco Galicia (37%) el rendimientos disminuye a $91.233.