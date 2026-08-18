Viento de cola para el campo: precios y producción para arriba, con buenas perspectivas en el ciclo 2026/27

Los abruptos aumentos que, por distintas razones, vienen registrándose en Chicago, comienzan a plantear un nuevo escenario para la campaña agrícola argentina 26/27 que ya está en marcha, pero con valores impensados hace solo semanas atrás, y que ahora pueden incidir sobre los granos gruesos, ya que el trigo y la cebada tienen prácticamente terminada la siembra.

Por supuesto que el clima en el hemisferio norte, con calores extremos en pleno desarrollo de los granos gruesos (especialmente el maíz y la soja) tiene mucho que ver, pero no es lo único.

De hecho, aunque el trigo mostró cierta “debilidad” en Estados Unidos en el arranque de la semana, analistas internacionales están especulando con que sus precios podría volver a subir por el recrudecimiento de los ataques ucranianos a Rusia, lo que haría bajar en agosto el volumen de las exportaciones desde este destino, aumentando así sus valores que vienen consolidándose hace semanas.

Por otra parte, también puede subir adicionalmente el maíz por la “búsqueda” de nuevos orígenes para las importaciones, a causa de los problemas que sigue planteando el Estrecho de Ormuz, por la guerra de Israel/EE.UU. contra Irán.

En el plano local la situación es tensa, a pesar de que la cosecha será récord, debido a las pérdidas de último momento, por los daños en maíces de 2º que no se terminan de recolectar por vuelco y falta de piso, y por el respaldo adicional del mercado internacional (que, además, se percibe en todos los futuros), y en la fortaleza que están logrando los biocombustibles, arrastrados también por la suba del petróleo.

Ya con estos datos, las cotizaciones actuales lograron superar en el mercado local, los niveles alcanzados para la época, en las últimas campañas y se prevé mantenimiento de la tendencia debido al clima extremo (de calor) en los EEUU, y a las nuevas compras chinas.

Todos los ojos sobre el “Niño”

Aunque se viene pronosticando hace meses, y se sabe que los años “húmedos” siempre suelen lograr mejores resultados de rendimiento que los “secos” (a pesar de las pérdidas por inundaciones que se generan), en este caso se desconoce los alcances que tendrá el “Super Niño” que se espera hasta el próximo otoño, y cuales serán las “ventanas” sin lluvias que dejará para completar las siembras, y para cuando llegue el momento de la cosecha.

De hecho, hace pocas horas cuando se esperaban lluvias (algunas copiosas) en la franja este de Argentina, las principales precipitaciones “se corrieron” hacia Uruguay donde, incluso, se registraron daños por granizo, mientras que del lado argentino prácticamente no hubo precipitaciones, lo que permitió incluso, acelerar parte de las cosechas restantes.

Por el momento, con suelos casi con perfiles “completos” en buena parte del corazón de la zona agrícola, y toda la Mesopotamia (el NOA, sur y oeste del país muestran déficits), los márgenes no son muy amplios para las nuevas precipitaciones que se esperan, y los productores tratan de aprovechar, y prever, futuras ventanas (climáticas) para los momentos y labores críticas, que no puedan ser suplidas por nuevas técnicas como las pulverizaciones y siembras con drones, etc.

Girasol con vocación de récord

Si , en general, las cotizaciones de las principales producciones locales están sostenidas, y por encima de los años anteriores, incluyendo la ganadería, hay dos que sobresalen: los terneros (que se prevé que mantendrán la tendencia debido a su escasez relativa) y el girasol que, de hecho, fue la vedette de la campaña pasada.

Ahora, con valores rondando los U$S 500 por tonelada, y un área de siembra prevista en 3 millones de hectáreas, volvería a lograr un récord de producción (local) con unos 8 millones de toneladas.

Las extraordinarias condiciones del cultivo se asientan en las altas cotizaciones internacionales logradas, pero también en las dudas que generan algunos de los principales proveedores, como Ucrania y Rusia, y su capacidad (y seguridad) de aprovisionamiento.

A su vez, en la plaza local, si bien las mejoras en las cotizaciones del maíz le imponen una fuerte competencia, también es cierto que las mayores poblaciones que están apareciendo de “chicharritas” (tras el repliegue de la última campaña), pueden dejar algunas áreas libres del cereal, fuera del NEA donde se está concentrando, que serían aprovechadas por esta oleaginosa estrella.