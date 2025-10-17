Vacaciones: por qué Brasil es el destino estrella para este verano y cuánto sale ir

Aunque la tendencia indica que cada vez las vacaciones y los viajes se resuelven “sobre la marcha”, algunos precavidos ya están pensando en dónde viajar el próximo verano , donde Brasil se posiciona nuevamente como el destino estrella del país por varios factores. Ya sea por cuestiones de precios o por variedad de la oferta de sus playas , más de un argentino lo elegirá, por encima de destinos nacionales u otras alternativas de turismo regional.

Por sus tarifas en dólares que se mantienen estables y un tipo de cambio favorable frente al real, el país carioca se posiciona como una opción accesible y atractiva para este año para los argentinos. “Brasil sigue siendo un destino súper competitivo para el turismo argentino. Las tarifas se mantienen, y la apreciación depende más de nuestra economía que de la brasileña. A esto se suma una fuerte política de conectividad aérea que está ampliando las opciones desde distintas provincias”, explicó Matías Mute, co-fundador de Promos Aéreas.

Aunque en el verano de 2024/2025 Brasil ya fue una gran opción para los argentinos, para esta temporada el fortalecimiento de la conectividad aérea es una de las grandes novedades. Brasil lanzó un programa para aumentar sus rutas internacionales, lo que ya se traduce en nuevos vuelos directos desde ciudades del interior, donde Mendoza, así como Rosario, Córdoba y Salta, se ha visto beneficiada.

Así, desde Mendoza se podrá viajar con vuelo directo durante el verano a Río de Janeiro con JetSmart y Gol, que incorporará la ruta para la temporada. También, aunque no es un destino de playa, pero sí un gran hub de conectividad, la compañía aérea Azul ofrece vuelo directo desde Campinas, en San Pablo, con una frecuencia de dos vuelos semanales. Allí también se puede volar con Gol y Latam.

En tanto, Aerolíneas Argentinas incorporará a partir de enero de 2026 las rutas Rosario–Buzios–Cabo Frío (CFB) y Salta–Florianópolis, mientras que Flybondi sumará conexiones desde Córdoba hacia Río de Janeiro y Florianópolis, además de nuevas frecuencias a Salvador de Bahía.

“Estas nuevas rutas no solo amplían la oferta de asientos, sino que descentralizan el turismo internacional, facilitando el acceso al verano brasileño desde más puntos del país”, añadió Mute.

Río de Janeiro.jpg

Cuánto sale volar a Brasil

Aunque los precios de un vuelo pueden variar de acuerdo a la oferta y la demanda, al momento de escribir esta nota, el precio de un vuelo directo entre Mendoza y Río de Janeiro en temporada alta puede encontrarse a partir de $126.000 con precios promocionales en una aerolínea low cost. Pero, si tomamos un promedio de los valores publicados por distintos sitios, nos encontramos con una referencia de entre $500.000 y $650.000 por ida y vuelta.

Los destinos más elegidos por los argentinos

Según Promos Aéreas, las búsquedas para viajar a Río de Janeiro, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frío e Ilha Grande encabezan el ranking. Muchos argentinos planean celebrar allí el “Réveillon”, la tradicional fiesta de Año Nuevo.

En el nordeste brasileño, destinos como Porto Seguro, Recife, Maceió y Fortaleza continúan ganando popularidad, mientras que Florianópolis se mantiene como el clásico elegido por miles de argentinos cada verano.

Además de los destinos tradicionales, el interés por opciones menos masivas y más exóticas crece temporada tras temporada. Lugares como Arraial do Cabo, Morro de São Paulo, Praia da Pipa y Praia do Rosa se destacan por sus paisajes, precios accesibles y atmósferas relajadas.

En el Nordeste ganan en popularidad cada temporada estas ciudades playeras: Porto Seguro (Bahía), Recife (cerca de Porto de Galinhas y Maragogi), Maceió (Alagoas) y Fortaleza (con acceso a Jericoacoara).

“Estamos viendo un desplazamiento parcial desde los clásicos hacia playas con más naturaleza y autenticidad. El viajero argentino busca experiencias nuevas, tranquilidad y entornos menos saturados”, indicó Mute.

arraial do cabo brasil playa Shutterstock

Factores económicos y ventajas para el turista argentino

El tipo de cambio sigue siendo un factor determinante. En los últimos meses, el real brasileño se devaluó frente al peso argentino, abaratando los costos en alojamiento, gastronomía y compras. Según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), la llegada de turistas argentinos a Brasil creció un 94 % hasta agosto de 2025, consolidando una tendencia récord.

“El real débil y las tarifas estables crean el escenario perfecto para el viajero argentino. Sumado a los nuevos vuelos y la amplia oferta de paquetes, Brasil se perfila como el gran destino del verano 2026”, afirmó Mute.

Con más conectividad, tarifas estables y una amplia gama de destinos para todos los estilos y presupuestos, Brasil se afianza como la opción preferida de los argentinos para las próximas vacaciones.

“Brasil sonríe nuevamente como el destino top del verano. Desde Río y Floripa hasta joyas emergentes como Praia do Pipa o Arraial do Cabo, el país ofrece una combinación ideal de accesibilidad, naturaleza y experiencias únicas”, concluyó Mute.