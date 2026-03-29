Untitled SLC cumple 15 años y se consolida como referente en asesoramiento patrimonial internacional

En un escenario internacional marcado por transformaciones regulatorias, mayor transparencia fiscal y creciente complejidad en la gestión de patrimonio , la firma Untitled Strategic Legal Consulting (Untitled SLC) cumple 15 años de trayectoria consolidándose como un actor que marca tendencia en el asesoramiento patrimonial internacional.

Fundada en 2011 por el abogado Martín Litwak bajo el nombre Litwak & Partners, la firma comenzó como una boutique especializada en fiscalidad internacional en Montevideo. Con el correr de los años, evolucionó hacia un modelo de consultoría patrimonial integral, que hoy tiene presencia en distintas jurisdicciones estratégicas, entre las que se incluyen Uruguay, Estados Unidos, España y las Islas Vírgenes Británicas.

Actualmente, Untitled cuenta con un equipo de más de 40 profesionales y asesora a empresarios , familias de alto patrimonio , fondos de inversión, así como a artistas y deportistas profesionales en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Uno de los hitos en la evolución de la firma fue su transformación hacia un esquema de Legal Family Office, un modelo innovador y adaptado a las necesidades actuales, que integra asesoramiento legal, fiscal y patrimonial bajo una misma estrategia.

Untitled cuenta con un equipo de más de 40 profesionales y asesora a empresarios, familias de alto patrimonio.

Este enfoque responde a una tendencia creciente a nivel global: la necesidad de coordinar estructuras patrimoniales cada vez más complejas en múltiples jurisdicciones, en un contexto de mayor regulación e intercambio de información entre países. “El mundo cambió significativamente en estos últimos 15 años. Hoy, las decisiones patrimoniales requieren mucho más análisis, coordinación y visión de largo plazo. Nuestro rol es acompañar a las familias y empresarios en ese proceso, con una mirada estratégica y sostenible en el tiempo”, señala Martín Litwak, fundador y CEO de Untitled .

Crecimiento en un entorno desafiante

El desarrollo de Untitled se dio en paralelo a un contexto global atravesado por crisis económicas, cambios políticos y transformaciones en los sistemas fiscales internacionales. En este escenario, la firma apostó por la especialización, evitando convertirse en un estudio jurídico generalista y enfocándose exclusivamente en planificación patrimonial, fiscalidad internacional y gobernanza familiar.

asesoramiento La firma apostó por la especialización, evitando convertirse en un estudio jurídico generalista. Archivo.

A su vez, en los últimos años impulsó nuevas unidades de negocio como:

Evolve, orientada a artistas y deportistas profesionales

Untitled Sherpa, enfocada en familias con patrimonios complejos

La mirada puesta en el patrimonio

De cara a los próximos años, Untitled proyecta continuar expandiendo su presencia internacional, fortalecer su equipo multidisciplinario y profundizar su posicionamiento como asesor estratégico en planificación patrimonial global.

En un contexto donde las reglas cambian con mayor velocidad y la presión fiscal continúa en aumento, la firma considera que la anticipación y la planificación seguirán siendo factores clave para la preservación y crecimiento del patrimonio.