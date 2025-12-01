Uno por uno, los aumentos que llegan en diciembre: transporte, alquileres, prepagas, nafta y tarifas

El último mes del año llega con una serie de aumentos que impactarán en el bolsillo, en medio de un contexto inflacionario donde el IPC no logra perforar el 2% desde agosto. Entre las subas confirmadas se encuentran: prepagas, colectivos, subte, alquileres, combustibles, tarifas de luz, gas y agua.

El aumento de las tarifas en diciembre será del 2,8% para los servicios de gas y y energía eléctrica, de acuerdo a lo señalado desde la Secretaría de Energía.

Según informó AySA , la boleta de agua aumentará en el último mes del año un 3% en el AMBA.

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en diciembre un aumento más moderado que los últimos meses: 28,67%.

En cuanto a la medicina prepaga, las empresas confirmaron a sus afiliados que la suba de las cuotas osiclará entre un 2,3 y 2,4%.

Desde este lunes rige una suba en el pasaje de colectivos del AMBA. En Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios subieron un 4,3%, mientras que en PBA aumentaron 14,8%.

A su vez, en CABA el subte pasará a costar $1.206. En tanto, el premetro cuesta $422,10.

Nafta y gasoil

Por su parte, los combustibles tendrán un reajuste debido al aumento de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono, que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

De esta manera, solo por la suba de impuestos, el litro de nafta súper costará $16,37 más sobre los valores vigentes y en el caso del gasoil $13,54.

Cable y telefonía

Las compañías de cable y telefonía anticiparon a sus clientes que aplicarán un aumento en el servicio de hasta el 4%, que dependerá del plan contratado y la operadora.