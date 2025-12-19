Una reconocida marca de ropa internacional invertirá US$ 50 millones en Argentina como hub regional

La marca internacional de ropa pretende que el país sea la cabeza de un desarrollo regional. Planean la apertura de una tienda insignia en Buenos Aires.

La reconocida marca internacional de moda Superdry ha confirmado su entrada al mercado argentino en 2026, en colaboración con la empresa local Tango Fabric. Este proyecto a largo plazo tiene como objetivo establecer a Argentina como el centro operativo para su expansión en Latinoamérica. El plan incluye una inversión estimada de entre 40 y 50 millones de dólares en los primeros cuatro años, la apertura de una tienda insignia en Buenos Aires y un esquema de crecimiento regional que se extenderá a ocho países.

Lejos de un enfoque convencional, este proyecto representa un cambio de paradigma en el sector del retail de indumentaria, implementando un modelo de franquicias que prioriza la rentabilidad del operador local. Su promesa distintiva es ofrecer productos en Argentina a precios internacionales. "Seremos la primera marca en vender en el país al mismo precio que en Europa. En Argentina, esto siempre ha sido un tabú”, afirmó Ezequiel García, co-CEO de Tango Fabric.

En este mismo contexto, Juan Ignacio Tubio Mónaco, co-CEO de la empresa, enfatizó que la estrategia va más allá de un enfoque a corto plazo y tiene como objetivo establecer una operación regional desde Argentina. "No estamos considerando un proyecto de uno o dos locales, sino en construir una plataforma regional robusta, con Argentina como nuestra base operativa y centro de decisiones para Sudamérica", afirmó.