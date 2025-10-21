Una reconocida billetera virtual es la primera en permitir cobros en dólares del exterior con respaldo bancario

El Banco Santander Argentina presentó una nueva propuesta junto a Wallbit , el neobanco fundado por jóvenes argentinos, con el objetivo de facilitar el ingreso de dólares del exterior de manera segura y respaldada por el sistema bancario local. Con esta alianza, Santander se convierte en el primer banco argentino en ofrecer una solución integral para freelancers , trabajadores remotos y creadores de contenido que operan con clientes internacionales.

Gracias a esta integración, los usuarios pueden conectar su cuenta Wallbit con Santander , administrar sus ingresos en dólares provenientes del exterior y, al mismo tiempo, acceder a todos los beneficios del sistema financiero argentino.

“Queremos acompañar el crecimiento profesional de quienes eligen trabajar sin fronteras. Esta alianza permite gestionar ingresos del exterior con total transparencia y respaldo bancario, facilitando su integración al sistema financiero local”, explicó Mariano Urquiola , director de Banca Corporativa y de Inversión de Santander Argentina.

La propuesta está dirigida a un segmento en expansión, que incluye diseñadores, desarrolladores, creadores de contenido y otros profesionales que exportan servicios. A través de esta plataforma, los usuarios pueden recibir pagos internacionales en una cuenta regulada en Estados Unidos , acceder a su dinero en Argentina sin complicaciones, sumar historial bancario y disfrutar de los beneficios del sistema financiero local.

A diferencia de otros esquemas centrados únicamente en transferencias o remesas, la solución de Santander y Wallbit ofrece una operatoria financiera integral, que incluye cuenta en Estados Unidos, tarjeta de débito, instrumentos de inversión y vinculación con productos locales , bajo estrictos marcos de cumplimiento normativo.

Wallbit opera en Estados Unidos a través de entidades financieras reguladas, mientras que Santander garantiza la seguridad operativa y el cumplimiento normativo en Argentina, asegurando una experiencia confiable y transparente.

“Esta alianza nos permite potenciar el valor que brindamos a quienes trabajan con clientes globales, integrando lo mejor de dos mundos: tecnología ágil, acceso internacional y respaldo bancario. Conectamos la libertad de cobrar en el exterior con los beneficios del sistema financiero argentino”, destacó Rodrigo Vidal, CEO y fundador de Wallbit.

Cómo y donde acceder para tener el beneficio

La nueva solución ya está disponible y puede consultarse a través del sitio oficial del banco: www.santander.com.ar/landings/wallbit. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Santander para ampliar sus servicios globales y adaptarse a las nuevas demandas del trabajo digital y remoto, consolidando su posición como líder en innovación financiera en Argentina.