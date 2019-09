La línea aérea low cost JetSmart, una de las que vuela de Mendoza a varias provincias, advirtió hoy que de concretarse la restricción que la justicia impuso a las operaciones en el aeropuerto de El Palomar, deberá reprogramar el 100% de sus vuelos y cancelar alrededor del 20% de sus frecuencias, que afectarían la conexión que hoy existe entre provincias.

El gerente general de JetSmart para la Argentina, Gonzalo Pérez Corral, señaló que "esta decisión de la jueza de restringir las operaciones entre las 22 y las 7 del día siguiente, que entraría en vigencia a fines de este mes, nos quita previsibilidad y complica todos los planes con los cuales se produjo el desembarco" en el país.

Consultado al respecto por el portal Infobae, Pérez Corral aseguró que no es completamente segura la estadía de la empresa en el país: "Esto no da previsibilidad, no hay reglas claras y complica todo. ¿Plan B? No hay. Tendríamos que desdoblar la operación, ir a Aeroparque, donde no hay lugar; y se encarece todo. Trasladarnos a Ezeiza sería una locura: mataría el mercado low cost. Restringir El Palomar es un problema muy grande para las empresas que estamos operando ahí".

La empresa tiene siete destinos desde el aeropuerto de Mendoza: Salta, Iguazú, Tucumán, Rosario, Neuquén, Bariloche y Buenos Aires. Sin embargo, los vuelos que salen de Mendoza no se ven afectados por la medida. Sí lo hacen algunos de los que salen de El Palomar con destino a nuestra provincia, que están programados durante la madrugada, antes del horario en el que la Justicia permite comenzar a operar.

La jueza federal Martina Forns amplió el mes pasado la restricción para las operaciones nocturnas en el aeropuerto de El Palomar entre las 22 y las 7 del día siguiente, haciendo lugar a la medida cautelar presentada por el abogado Lucas Marisi, que dice representar a vecinos de Morón y Hurlingham.

En su fallo la magistrada, que ya había emitido una resolución similar pero con restricción entre las 23 y las 6 del día siguiente, volvió a destacar el "derecho al descanso" y la "protección del ambiente sano" para los vecinos del aeropuerto de El Palomar, y fijó el nuevo el horario de cese de actividades de la terminal aérea, que debe entrar en vigencia el 24 de este mes.

Esta medida fue apelada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y está ahora a cargo de la Sala I de la Cámara de San Martín, integrada por Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández. En cuanto a la operatoria, advirtió que por el momento están trabajando en la reprogramación de los vuelos.

"Pero entiendo que en la cabeza de los inversores está la idea de que en estas condiciones no sería viable seguir operando en el país, porque nos obligaría a desdoblar con otros aeropuertos, con todas las complicaciones que eso implica y además, perdiendo los beneficios que significa operar en El Palomar, por las tasas y costos", explicó.

Señaló el directivo que "esta resolución sentaría un precedente muy preocupante, porque con el mismo argumento mañana un vecino de Vicente López o de Ezeiza puede presentar una cautelar diciendo que le molestan los aviones y restringir las operaciones".

"El tema es que se toma una decisión de esta envergadura por la presentación de un abogado que dice representar a los vecinos, pero no se sabe cuántos son; pero paralelamente hay un grupo de vecinos que ya han recolectado más de 5.000 firmas oponiéndose a las restricciones y expresando la necesidad de que El Palomar siga operando por todas las fuentes de trabajo que ha generado", dijo Pérez Corral.