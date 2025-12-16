Una familia en CABA necesitó más de $2 millones para ser de clase media en noviembre

La Dirección General de Estadística y Censos porteña actualizó los parámetros de ingresos que definen a la clase media en sus distintos niveles, mientras la inflación mensual se ubicó en 2,4%.

Una familia tipo de cuatro integrantes propietaria de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó tener ingresos mensuales entre $2.076.904 y $6.646.095 durante noviembre de 2025 para ser considerada parte de la clase media, según datos oficiales difundidos este martes por la Dirección General de Estadística y Censos de CABA.

¿Cuánto se necesitó para no ser pobre ni indigente en CABA? El mismo organismo informó que una familia de cuatro integrantes –dos adultos y dos menores– requirió de $1.308.061 para superar la línea de pobreza durante el penúltimo mes del año. Esta cifra representó un incremento de 2,3% respecto de los $1.279.205 registrados en octubre.

Por su parte, un hogar de idénticas características debió contar con $703.324 para no caer en la indigencia durante noviembre.

¿Cómo se segmenta la clase media en la Ciudad de Buenos Aires? La Dirección de Estadísticas porteña establece tres categorías dentro de la clase media, diferenciadas según el nivel de ingresos en relación con la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo:

Sector medio frágil:

Sector medio "clase media":

Agrupa a hogares cuyos ingresos mensuales representan al menos 1,25 veces la CT y no superan cuatro veces la CT. Durante el mes analizado, este segmento abarcó a quienes ganaron desde $2.076.904 hasta $6.646.095 mensuales. Sector acomodado: Corresponde a hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro veces la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo, es decir, desde $6.646.095 en adelante. ¿Cuál fue la evolución de la inflación en CABA durante noviembre? El Instituto de Estadística y Censos porteño informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,4% en noviembre. Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA acumula un incremento de 28,3% en los primeros once meses de 2025.