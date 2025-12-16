El PBI creció 0,3% interanual en el tercer trimestre y salteó la recesión

La actividad económica creció en el tercer trimestre y el PBI acumuló un 5,2% de expansión en nueve meses de 2025.

El PBI argentino registró un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre de 2025 y la actividad económica mostró una mejora del 0,3% en la medición desestacionalizada contra el trimestre anterior, de acuerdo con el Informe de avance del nivel de actividad publicado por el Indec.

De esta forma, la moderada recuperación de la actividad alcanzó para evitar que se registre una recesión técnica tras la caída registrada entre abril y junio del 0,1%.

Por el lado de la demanda, el mayor impulso interanual provino de la formación bruta de capital fijo, que creció 10,3%, seguida por las exportaciones, con un aumento del 10,2%, mientras que el consumo privado se expandió 5,3% y el consumo público 1,7%.

PBI: el resumen de Indec del tercer trimestre 2025 actividad No obstante, en la comparación trimestral desestacionalizada, la inversión mostró una caída del 6%, mientras que las exportaciones crecieron 6,4%, el consumo privado 0,2% y el consumo público 0,5%.

En cuanto a los sectores productivos, se destacaron los fuertes incrementos en intermediación financiera, con una suba del 28,4% interanual, explotación de minas y canteras, con 10,3%, y hoteles y restaurantes, con 7,1%. En contraste, la industria manufacturera cayó 2,4%, la pesca retrocedió 20,2% y la administración pública mostró una baja del 0,6%.