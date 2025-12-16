Por qué subió el dólar tras el anuncio del cambio en el esquema de bandas

Luego de que el Banco Central ( BCRA ) anunciara modificaciones en el esquema cambiario , con actualizaciones en el ritmo del crawl de las bandas atadas a la inflación y un proceso de acumulación de reservas por parte de la entidad monetaria, el dólar avanzó en casi todas sus cotizaciones .

El dólar oficial minorista se mantuvo en los $1.480 en la pizarra del Banco Nación, mientras que el mayorista cerró a $1.455 , un incremento diario de 0,9%. En tanto, subió hasta $1.500, una suba diaria del 1,3%.

Por el lado de los financieros, el MEP cotizó a $1.501,04 , incremento del 0,6% en la rueda de este martes; y el CCL operó a $1.543,57 , un avance del 1%.

"La reacción refleja que el mercado internalizó el programa de acumulación de reservas previsto para 2026", señaló en su informe Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

"Lo que hay es, principalmente, un reacomodamiento de expectativas a partir del anuncio de cambio de régimen cambiario. El mercado empieza a leer un esquema con mayor flexibilidad y menor intervención, y eso se refleja en una mayor demanda de cobertura en los dólares financieros. No hay señales de estrés ni de corrida, sino un ajuste lógico de precios frente a un marco de reglas distinto", explicó a MDZ Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Y agregó: "A eso se suma que la acumulación de reservas fue muy limitada. En un contexto de fin de año, con más pesos en la economía y tasas más bajas, parte de esa liquidez busca cobertura en dólares. Es un movimiento más de portafolio que de desequilibrio cambiario, que tiene que ver con el nuevo escenario planteado".

Por su parte, el economista Federico Glustein sostiene que la suba de dólares tiene su correlato en los anuncios de cambio de esquema cambiario.

"El mercado está entendiendo que hoy está más barato que cuando se aplique el nuevo esquema, sumado a la demanda estacional producto de bonos de fin de año, aguinaldo y demanda por turismo emisor. Sumado a eso, considero que hoy el dolar pasó por las ventas previas propias de las pymes y algunos actores para obligaciones, lo que muestra menos oferta, que con una logica mayor demanda, tienda a subir los precios, a sabiendas que el techo de banda está por arriba de $1510 y que por ahora está lejos pero hay escasez de cumplir con el mercado pero también acumular para el pago de la deuda", añadió Glustein a este medio.

Cómo es el nuevo esquema cambiario

A partir del primero de enero, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se actualizarán mensualmente siguiendo el último dato de inflación informado por el Indec. Este mecanismo automático reemplaza el esquema anterior y vincula directamente la evolución del tipo de cambio oficial con la variación de precios en la economía.

A su vez, el BCRA pondrá en marcha un plan para fortalecer las reservas internacionales, vinculado a la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.