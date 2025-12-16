A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras el nuevo esquema cambiario del BCRA

El dólar oficial no ha tenido variaciones y actualmente cotiza a $1.465 para la venta. Por su parte, el dólar blue subió $35 el lunes y cotiza a $1.480 para la venta. Esto se da por el nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda un valor cercano a los $1.496 y el contado con liqui a $1.530.

Durante una conferencia de prensa posterior a la difusión de un comunicado oficial del BCRA, el funcionario detalló que el esquema incorporará un mecanismo de actualización automática.

"Respecto al régimen de flotación entre bandas, a partir del 1º de enero de 2026, el techo y piso de la banda evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec. Se sabrá con dos meses de anticipación“, señaló.

ausili aclaró que el ajuste no tomará como referencia la inflación estadounidense, lo que implica un corrimiento real del límite superior. “Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio”, explicó en este sentido.

En paralelo, el titular del Central adelantó que en enero de 2026 comenzará a implementarse un nuevo programa de acumulación de reservas, estructurado en base a dos criterios centrales. “Primero, la demanda de dinero”, introdujo.

“El programa diseñado es consistente con la estimación del BCRA para el crecimiento y remonetización de la economía a lo largo de 2026. El escenario base de remonetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026. Podría ser abastecido mediante la compra de US$10.000 millones, sujeto a la oferta de flujo de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a US$17.000 millones sin generar presiones inflacionarias”, profundizó.