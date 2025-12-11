Jorge Macri celebró sus primeros 2 años de gestión en CABA: "Los cambios se lideran o te llevan puesto"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , destacó este jueves los hitos de sus primeros dos años de gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires y pidió a sus funcionarios redoblar los esfuerzos de cara a 2027. " Los cambios se lideran o te llevan puesto ", remarcó.

En la última reunión de Gabinete ampliado del año, Macri señaló que la primera etapa de su gobierno apuntaló los ejes prioritarios de su gestión como "la vuelta definitiva del orden a la Ciudad, la recuperación del espacio público y el respeto irrestricto de la ley y la propiedad privada".

En ese sentido, destacó entre otros resultados la devolución de más de 525 propiedades a sus verdaderos dueños y proclamó que el objetivo es que Buenos Aires siga siendo la "Ciudad más linda de todas".

El encuentro, celebrado en la Usina del Arte, en La Boca, contó con la presencia de funcionarios del Gobierno porteño, diputados nacionales, legisladores porteños, presidentes comunales, miembros del Gabinete Joven, directores de hospitales y parte del Consejo Directivo del PRO de la Ciudad, entre otras autoridades.

"En estos dos años hemos sentado las bases de una transformación descomunal, que ha respetado lo que veníamos haciendo bien pero que se animó a desafiarse tomando decisiones difíciles. No vinimos a flotar, vinimos a liderar cambios y a hacerlos realidad . El mundo está cambiando a velocidades impensadas y no hay manera de ser tibio y flotar. Los cambios, o se lideran o te llevan puesto", argumentó el Jefe de Gobierno.

La reunión también contó con la presencia de vecinos de la Ciudad como Luciana Palacio, dueña que recuperó su hotel familiar en Monserrat después de 18 años de usurpación; Maximiliano Longo, comerciante de Once, una de las zonas que fueron liberadas de manteros; Camila Guarino, quien registró el primer plano aprobado a través de Model BA, una herramienta de IA que analiza los proyectos en tiempo real, cotejándolos con los Códigos Urbanístico y de Edificación; Fulvio Arrigoni, emprendedor gastronómico que recuperó una propiedad tomada en La Boca, y Ana Saravia, comerciante de Retiro, quien valoró la experiencia de "Retiro Abierto".

En ese marco, Jorge Macri aludió a los relatos de los vecinos y destacó cómo "Buenos Aires es una ciudad muy exigente". "El testimonio de ustedes es muy importante. Tuve la suerte de conocer sus historias y es lo que les da sentido a nuestro trabajo. La ciudad que estamos pensando es mucho mejor que la que conocemos. Nos estamos desafiando fuerte", insistió.

Mirada puesta en 2027

Además, durante el encuentro se proyectó un video con imágenes que resumieron el año de gestión y otro institucional sobre “La Ciudad más linda" y fueron reconocidos 33 empleados del Gobierno porteño por su labor. Entre ellas, Nora Castellano, quien creó una red interna de empleados y familiares de personas con discapacidad del Ministerio de Hacienda; Liliana Voto, jefa del departamento Materno Infanto Juvenil y coordinadora del equipo de Medicina y Cirugía Fetal del Hospital Fernández, donde se realizó la primera cirugía dentro del útero materno el sistema público de salud y Diego Nicolás Rey León, teniente del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que participó en el operativo de rescate de una persona que se intentó arrojar al vacío en Constitución.

"¿Estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde el mérito y el esfuerzo ya no son parte de la ecuación? No. Se terminó esa anomia. No vamos a aceptar que ni los porteños, ni nuestro Gobierno sean creyentes de teorías que sólo cuidan sus intereses. Vinimos a dar certezas y direcciones y las vamos a sostener porque esto es lo que somos, un espacio político que se desafía y transforma a la realidad", prometió Jorge Macri.

Y finalizó: “Tenemos 2 años espectaculares por delante para seguir concretando 50 transformaciones que van a cambiar profundamente esta Ciudad. Porque al final del día lo que nos proponemos es cambiar la realidad de los porteños. Vivimos en la Ciudad más linda del mundo”.