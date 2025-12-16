La multa de $239.553 que puede caer en CABA por un error común al estacionar

En la Capital, un mal estacionamiento puede convertirse en una multa , sobre todo cuando afecta accesos pensados para otros. Durante diciembre de 2025, dejar el auto sobre una rampa, un rebaje de vereda o un lugar demarcado para personas con movilidad reducida se castiga con $239.553.

Se trata de una falta grave porque corta el paso y fuerza desvíos inseguros. Además, la normativa prevé consecuencias extra según el caso y la reiteración. Por eso, en cierre de año, aparece en operativos de control.

Las rampas y los rebajes permiten que una silla de ruedas, un andador o un cochecito crucen sin bajar a la calle. Los espacios reservados facilitan estacionar cerca y maniobrar con más espacio. Cuando un vehículo ocupa esas zonas, alguien termina caminando por donde no debe. En una ciudad de veredas angostas y esquinas saturadas, esa obstrucción se siente de inmediato. La accesibilidad no es un favor: es un derecho básico para todas las personas.

En CABA , muchas multas se expresan en Unidades Fijas (UF), una referencia que sigue el precio del litro de combustible premium informado por el Automóvil Club Argentino . El valor vigente de la UF es $798,51 y, según el esquema oficial, se mantiene hasta el 2/3/2026. Con esa base, 300 UF se traducen en $239.553. Si la UF se actualiza, cambia el importe final en pesos.

Encabeza el listado la velocidad: ir a más de 140 km/h puede ir de 400 UF (hoy $319.404) a 4.000 UF (hasta $3.194.040). Pasar con la barrera baja de un paso a nivel tiene un rango de 400 a 2.000 UF, es decir, de $319.404 a $1.597.020. Con alcohol, el máximo también es 2.000 UF; el punto de partida es 150 UF (unos $119.776,50) para el caso base de 0,5 gramos por litro. La luz roja se mueve entre 300 y 1.500 UF (de $239.553 a $1.197.765). Patente tapada: 1.000 UF ($798.510). En el tramo de 200 UF ($159.702) aparecen textear al volante y ceder el auto a un menor.

El aumento del 118% fue justificado en un atraso en los valores frente a otras ofertas que tienen los vecinos porteños para estacionar Foto: Celeste Salguero/MDZ El aumento del 118% fue justificado en un atraso en los valores frente a otras ofertas que tienen los vecinos porteños para estacionar Foto: Celeste Salguero/MDZ

Con 150 UF ($119.776,50) figuran evadir el peaje en las autopistas de AUSA y omitir el grabado de autopartes. En 100 UF ($79.851) quedan cinturón sin abrochar, teléfono en mano, VTV vencida, mal estacionamiento y auriculares. En 70 UF ($55.895,70) se ubican los excesos leves: hasta veinte kilómetros por hora por encima del límite en calles y hasta cuarenta kilómetros por hora en vías rápidas, además de circular por debajo de la mínima. Conducir sin licencia: 50 UF ($39.925,50).

Esa sanción de $239.553 suele llegar por apuro. A veces alcanza con “morder” una esquina y dejar una rueda sobre el rebaje. Otras, el error es ocupar un lugar pintado como reservado. Antes de apagar el motor, un vistazo rápido ayuda: símbolo de accesibilidad, cordón rebajado, pintura demarcatoria o cartel suelen ser señales claras. El costo se siente rápido, pero el efecto real es otro: una rampa tapada vuelve más difícil un trayecto para alguien con movilidad reducida.

Como la UF se actualiza por tramos, los montos pueden variar sin que cambie la conducta. La Ciudad publica la cotización de la unidad y las escalas en UF. Al hablar de una multa conviene mirar dos datos: cuántas UF fija la infracción y cuánto vale hoy esa unidad. Con eso, el cálculo se reconstruye y evita sorpresas. En un mes de calles cargadas, respetar rampas y espacios reservados evita una multa alta y sostiene reglas básicas en la calle y también mejora la convivencia de todos.