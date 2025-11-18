Aprobaron un aumento en las multas para el 2026: la más cara será de $5,5 millones

Este martes el Senado de la Provincia dio sanción completa a las leyes del Presupuesto 2026, en conjunto con Avalúo e Impositiva.

De esta forma, se aprobaron actualizaciones que se llevarán a cabo a partir del 1 de enero. Una de ellas serán las multas de se aplicarán en Mendoza y que tendrán un 19% de incremento con respecto a las que actualmente se aplican.

Esto es así ya que se estableció en la Ley Impositiva la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) , el mecanismo con el que se calculan las sanciones viales en Mendoza .

Como la norma fue aprobada sin cambios, desde el 1 de enero, la UF pasará de $420 a $500 , lo que representa esta suba del 19%. Esta variación impactará de manera directa en el costo de las infracciones, que en los casos más graves —como conducir alcoholizado— podrán llegar a los $5,5 millones .

Como ya se informó en MDZ, las faltas leves incluyen infracciones como conducir sin las luces bajas encendidas, estacionar en doble fila, en zonas prohibidas o circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

En este caso, el valor de una falta leve es de 100 UF, que serán a partir del 1 de enero $50.000 (actualmente está en $42.000). Si se realiza un pago dentro de los tres días hábiles, se aplicará un descuento del 40%, quedando en $30.000.

Las faltas graves, que abarcan maniobras imprudentes como giros en U indebidos o estacionar en la banquina sin emergencia, se sanciona con 700 UF, que equivalen a $350.000 (hoy esta multa está en $294.000). Con el beneficio por pago dentro de los tres días hábiles, el monto se reducirá a $210.000.

Pasando a las faltas gravísimas, como conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad o usando el celular, las mismas cuestan 1.000 UF, que se actualizarán con el nuevo valor a $500.000 (ahora está en $420.000). Con el descuento, el monto será de $300.000.

También está el concurso de faltas, que se aplica cuando un conductor comete dos o más infracciones simultáneamente, con una sanción que es de 1.500 UF y quedaría en $750.000 (hoy la multa en concurso tiene un valor de $630.000). Con el pago anticipado, se reducirá a $450.000.

Multas por alcoholemia positiva

En el caso de la alcoholemia positiva, no se aplicará la reducción del 40% por pronto pago. Los valores dependerán del nivel de alcohol en sangre:

Entre 0,5 y 0,99 gramos (en bicicletas, ciclomotores, motos y autos): multas de 3.000 a 6.000 UF, es decir, entre $1,5 millones y $3 millones.

alcoholemia control policial.jpg

Con 1 gramo o más de alcohol en sangre: la sanción irá de 4.000 a 11.000 UF, equivalentes a entre $2 millones y $5,5 millones (la multa más cara en 2025 es de $4,6 millones).

Además del impacto económico, estas infracciones incluyen inhabilitación para conducir, retención de la licencia e incluso días de arresto, dependiendo de la gravedad del hecho.