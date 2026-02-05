Una buena: el dato sobre el costo del transporte de cargas que trae un poco de alivio

El Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas ( FADEEAC ) registró en enero un incremento del 2,08%, una cifra que marca una leve desaceleración respecto de los últimos meses de 2025.

En el último trimestre del año pasado, el indicador había mostrado subas superiores: octubre (+3,27%), noviembre (+2,65%) y diciembre (+2,27%), por lo que ahora se observa una cierta desaceleración.

Este retroceso en la velocidad de aumento se da luego de un 2025 marcado por fuertes tensiones de costos en el sector. A lo largo de ese año, el ICT acumuló un incremento del 37%, impulsado principalmente por el rubro Combustibles, que trepó 45%. Des este modo, el ICT se ubicó 5,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista anual.

El combustible volvió a consolidarse como el componente que más presiona sobre la estructura de costos del transporte de cargas , un factor decisivo para un sector fuertemente dependiente del gasoil.

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, releva 11 rubros que inciden directamente en los gastos operativos de las empresas de transporte en todo el país.

Se trata de un indicador clave para la fijación y actualización de tarifas en un sector en el que los márgenes suelen ser estrechos y muy sensibles a variaciones en los precios relativos.

En enero, la mayoría de los componentes del índice mostraron aumentos. El rubro Personal (conducción) lideró las subas del mes con un 4,19%, impulsado por la entrada en vigencia de la quinta cuota del acuerdo paritario CCT 40/89, que prevé actualizaciones mensuales desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026. A este ajuste se sumó el impacto de una asignación no remunerativa, lo que elevó aún más el costo laboral.

Entre los demás rubros, Lubricantes aumentó 3%, mientras que Reparaciones registró una suba de 2,31%, en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura vial que obliga a mayores gastos en mantenimiento. Gastos Generales, por su parte, avanzó 2,07%.

El único rubro que no tuvo variación mensual significativa fue Patentes y Tasas, aunque cabe destacar que este componente cerró 2025 con un incremento anual del 28,59%, lo que implica una presión sostenida sobre los costos de estructura.

La evolución del ICT continúa siendo un factor decisivo para la competitividad del transporte de cargas, un sector clave para la logística nacional y para la formación de precios en casi todas las cadenas productivas. Aunque el dato de enero muestra una desaceleración, los niveles acumulados de 2025 y el peso del combustible mantienen una presión importante sobre la rentabilidad del sector.

Traslado a precios

Dado que el transporte es un insumo transversal, estos incrementos suelen trasladarse —en mayor o menor medida— a los precios finales, alimentando la inflación. La brecha entre el aumento del combustible y el IPC del año pasado refuerza ese riesgo: cuando el principal insumo del sector sube más que la inflación general, las empresas enfrentan mayores dificultades para absorber costos sin ajustar tarifas.

Al mismo tiempo, los incrementos laborales pautados para el primer trimestre de 2026 y la persistencia de costos de mantenimiento elevados anticipan que el sector seguirá enfrentando tensión inflacionaria, incluso si algunos componentes se estabilizan.