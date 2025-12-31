Una automotriz devolverá la plata de impuestos a sus clientes si el Gobierno baja un impuesto al sector

Según figura en el borrador del proyecto de reforma laboral, el Gobierno impulsa la eliminación de la escala vigente del impuesto interno para los autos .

A comienzos de año había quitado la primera escala y ahora propone dar de baja por ley la parte del gravamen que quedaba vigente para los 0km de más de US$120 millones.

De esta manera, se dejaría de aplicar un recargo impositivo que tiene una alícuota de 18%, pero que -por la forma de cálculo – encarece los autos en más de 20%.

De concretarse este beneficio fiscal, los 0km afectados podría bajan entre 15% y 20%, según los casos.

Con la filtración periodística del posible cambio impositivo, que impulsa el ministro Luis Caputo, el mercado está comenzando a sentir el efecto por un freno en la demanda. Es lógico. Ante la posibilidad de una rebaja de precios , los consumidores prefieren esperar para realizar su compra.

Por este motivo, algunas automotrices están buscando la forma de neutralizar este efecto negativo comunicando a los clientes que se respetará la baja impositiva a los vehículos sobre el precio de los 0km que se compren ahora, más allá de que todavía no esté oficializada la modificación tributaria.

Esta es la decisión comercial que tomó Prestige, el representante oficial de la marca Mercedes-Benz.

"Vamos a devolver el valor de esos impuestos a todos los clientes que compren nuestros vehículos entre diciembre y enero, poniendo como límite el 31 de enero para la entrada en vigor de la norma", señalaron desde la compañía.

La decisión fue tomada por el presidente de la empresa, Daniel Herrero, para que los consumidores tengan la certeza de que si se aprueba el cambio tributario, obtendrán ese beneficio, aunque compren los autos antes de su entrada en vigencia.

Mercado competitivo

Habrá que esperar a ver qué hace la competencia respecto a los precios de sus modelos, mientras dure la incertidumbre sobre el cambio impositivo.

Tras el anuncio de esta decisión, el mercado se convulsionó y comenzaron a hacerse especulaciones sobre el alcance de la medida y si la misma alcanzaba a todos los modelos de la marca.

Por ese motivo, la automotriz salió a aclarar cómo se implementaría la devolución del dinero y a qué modelo beneficiaría.

"Ante la discusión pública generada en torno al proyecto de ley que contempla la eliminación del impuesto interno aplicado a determinados bienes, Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina, considera oportuno brindar precisiones para aportar claridad y evitar interpretaciones erróneas respecto de su impacto en los precios de los vehículos", señaló la empresa en un comunicado.

Modelos exentos

En el caso de la marca Mercedes-Benz, actualmente, el impuesto interno alcanza únicamente a determinados modelos que superan umbrales específicos de precio. En ese marco, la eventual eliminación del gravamen no implica una baja generalizada de precios, sino exclusivamente para aquellos vehículos que hoy se encuentran alcanzados por dicho impuesto.

Hoy en día son ocho los modelos del portfolio de la marca que no incorporan impuesto interno en su precio vigente, por lo que una eventual modificación o eliminación del gravamen no generaría cambios de precio por ese concepto en dichas versiones.

Los modelos no alcanzados actualmente por el impuesto interno son:

A 200





A 250





CLA 200





GLA 200





GLA 250





GLB 200





GLB 250





C 300 Avantgarde

Estos ocho modelos representan aproximadamente el 30% de los vehículos Mercedes-Benz que hoy se comercializan en la Argentina. A comienzos de este año, estas versiones registraron una reducción de precios, mantuvieron sus valores sin incrementos durante todo 2025 y, a la fecha, no se prevén aumentos.

Aclaración oportuna

Al respecto, Martín Idiarte, director comercial de Prestige Auto, señaló: “Es importante llevar claridad al mercado en general y a nuestros clientes en particular: la eliminación del impuesto interno, de concretarse, impactaría únicamente en los modelos Mercedes-Benz que hoy están alcanzados por ese gravamen. En el caso de las versiones que ya no lo incorporan en su precio, no hay margen para una baja adicional por ese concepto. Nuestra política comercial apunta a la previsibilidad y a brindar información transparente a nuestros clientes”.

"Desde Prestige Auto reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación clara, responsable y orientada al cliente, acompañando el proceso de discusión legislativa con información precisa que permita tomar decisiones con tranquilidad y previsibilidad", agregó.