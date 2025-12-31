El Gobierno actualizó impuestos y vuelve la presión sobre el precio de los combustibles

El Decreto dispuso una actualización parcial de los impuestos a las naftas y al gasoil desde enero de 2026 y postergó para febrero el resto de los incrementos, una medida que podría volver a impactar en los precios en surtidor.

La reciente publicación del Decreto 929/2025 volvió a encender las alertas sobre el precio de los combustibles. La norma dispone una actualización parcial de los impuestos que gravan a las naftas y al gasoil a partir del 1° de enero de 2026 y posterga para febrero la aplicación del resto de los incrementos, lo que abre la puerta a nuevas subas en los valores en surtidor.

Si bien el decreto no fija precios ni establece aumentos directos para el consumidor, la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono impacta de manera directa en la estructura de costos de las petroleras, que históricamente trasladan esos cambios impositivos al precio final.

Durante enero de 2026, se aplicará una suba parcial de los impuestos: en el caso de las naftas, el incremento será de $17,291 en el tributo a los combustibles y de $1,059 en el impuesto ambiental. Para el gasoil, el aumento será de $14,390 en el impuesto general, más un adicional de $7,792 en las zonas alcanzadas por el tratamiento diferencial —como la Patagonia— y $1,640 por el impuesto al dióxido de carbono.

Además, el decreto establece que el resto de los aumentos pendientes, correspondientes a actualizaciones por inflación acumuladas desde 2024 y parte de 2025, comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026. De este modo, el Gobierno optó por dosificar el ajuste impositivo para evitar un impacto brusco en los precios.

impuesto Desde el Poder Ejecutivo justificaron la medida en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un contexto en el que los combustibles tienen un peso clave en la inflación, el transporte y los costos logísticos.