Nuevo Mercedes GLC eléctrico: autonomía, confort y diseño 100% renovado

Mercedes Benz da un paso decisivo hacia el futuro con el lanzamiento del nuevo GLC eléctrico, el primer modelo de la marca con un diseño elevado que estrena una parrilla cromada iluminada y animada. El nuevo GLC EQ amplía el legado del SUV más exitoso de Mercedes Benz , mejorando en rendimiento, autonomía, eficiencia y capacidad de carga.

El GLC ha sido durante años el modelo más popular de Mercedes Benz y líder mundial en su segmento. Ahora, con su versión totalmente eléctrica, la marca alemana busca continuar esa historia de éxito bajo una nueva promesa: “Bienvenido a casa”, un concepto que transmite seguridad, calidez y sofisticación en cada detalle.

El nuevo Mercedes Benz GLC 400 4MATIC EQ, con 360 kW de potencia, ya puede configurarse en Alemania desde 71.281 euros, incluyendo una calculadora de financiación y leasing online.

Con un consumo combinado de 18,9 a 14,9 kWh/100 km, emisiones de CO de 0 g/km y clase de CO A, este modelo no solo ofrece autonomía y rendimiento, sino también un argumento sólido para facilitar el cambio hacia la movilidad eléctrica.

El GLC eléctrico redefine la comodidad en su segmento gracias a una distancia entre ejes 84 mm mayor que su predecesor de combustión. Esto se traduce en mayor espacio interior, con 13 mm adicionales para las piernas y 46 mm más de altura en la parte delantera, mientras que los pasajeros traseros disfrutan de 47 mm extra de espacio para las piernas y 17 mm adicionales de altura.

El maletero trasero ofrece 570 litros de capacidad, ampliables hasta 1.740 litros al abatir los asientos, y el frunk delantero añade 128 litros más. Además, el SUV eléctrico puede remolcar hasta 2,4 toneladas, demostrando su versatilidad y capacidad práctica tanto para viajes como para el uso diario.

Confort y dinamismo: tecnología al servicio de la conducción

Gracias a la suspensión AIRMATIC y la dirección del eje trasero de 4,5 grados, el nuevo GLC ofrece una conducción ágil, estable y extremadamente cómoda.

De serie, equipa el asistente de distancia DISTRONIC y un paquete de seguridad avanzada que incluye hasta diez cámaras, cinco radares, doce sensores ultrasónicos y un ordenador de alto rendimiento refrigerado por agua, preparado para futuras actualizaciones OTA (Over-The-Air).

El sistema MB.DRIVE agrupa las funciones de asistencia al confort, mientras que el servicio MB.CHARGE Public permite reservar estaciones de carga directamente desde el vehículo, haciendo que la experiencia eléctrica sea tan fluida como intuitiva.

Un interior digital expansivo y una experiencia sensorial envolvente

El habitáculo del nuevo GLC está presidido por la MBUX Hyperscreen, una pantalla panorámica curva de 99,3 cm (39,1 pulgadas) que fusiona los mundos físico y digital en una experiencia inmersiva.

La iluminación ambiental configurable y el techo panorámico SKY CONTROL refuerzan la sensación de bienestar y amplitud, mientras que el nuevo Sistema Operativo MB.OS permite personalizar cada aspecto visual, lumínico y funcional del vehículo.

Los materiales interiores son de alta calidad y tacto premium, con opciones sin ingredientes de origen animal y el Paquete Vegano certificado por la Sociedad Vegana, que convierte a Mercedes-Benz en el primer fabricante en ofrecer un interior vegano con certificación independiente.