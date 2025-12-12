Una automotriz adelanta la baja de precios por la quita del impuesto

Según figura en el borrador del proyecto de reforma laboral , que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su debate, el Gobierno impulsa la eliminación de la escala vigente del impuesto interno para los autos de cierto valor. Aseguran que devolverán la plata a los compradores.

A comienzos de año había quitado la primera escala y ahora propone dar de baja por ley la parte del gravamen que quedaba vigente para los 0km de más de US$120 millones.

De esta manera, dejaría de aplicarse un recargo impositivo que tiene un alícuota de 18%, pero que -por la forma de cálculo – encarece los autos en más de 20%.

¿Rebaja en puerta?

De concretarse este beneficio fiscal, los 0km afectados podría bajan entre 15% y 20%, según los casos.

El punto es que con la filtración periodística del posible cambio impositivo, el mercado está comenzando a sentir el efecto por un freno en la demanda. Es lógico, ante la posibilidad de una rebaja de precios, los consumidores prefieren esperar para realizar su compra.

Por este motivo, algunas automotrices están buscando la forma de neutralizar este efecto negativo, comunicando a los clientes que se respetará la baja impositiva a los vehículos sobre el precio de los 0km que se compren ahora, más allá de que todavía no esté oficializada la modificación tributaria.

Esta es la decisión comercial que tomó Prestige, el representante oficial de la marca Mercedes-Benz.

Devolución de impuestos

"Vamos a devolver el valor de esos impuestos a todos los clientes que compren nuestros vehículos entre diciembre y enero, poniendo como límite el 31 de enero para la entrada en vigor de la norma", señalaron a MDZ desde la compañía.

La decisión fue tomada en las últimas horas por el presidente de la empresa, Daniel Herrero, para que los consumidores tengan la certeza de que, si se aprobara el cambio tributario, de todos modos obtendrán ese beneficio, aunque compren los autos antes de su entrada en vigencia.

Habrá que esperar a ver qué hace la competencia respecto a los precios de sus modelos, mientras dure la incertidumbre sobre el cambio impositivo.

Automotrices en alerta

Desde el 1° de diciembre se actualizó la base imponible de Internos. El nuevo valor fiscal es de $74.314.009, por un ajuste de 17,65% correspondiente al trimestre entre julio y septiembre, en base al incremento de precios mayoristas que registraron los 0km en ese período. Este monto es el precio de fábrica a concesionarias.

Con esta modificación, los 0km de alrededor de más de $120 millones de precio al público quedaron alcanzados con este tributo y deben pagar una alícuota de 18%. La modificación tiene vigencia hasta fin de febrero, salvo que antes se apruebe su eliminación en el Congreso.

A comienzo de año, el Gobierno había eliminado la primera escala, pero quedó vigente la segunda, que es la que se actualizó a fin de noviembre.

Si bien la eliminación de este tributo era reclamada por las empresas, la información que está trascendiendo ahora está generando preocupación en el sector por el efecto negativo que ya está generando en el mercado.

Al hacerse pública la posibilidad de su eliminación y que eso implicaría una baja de precios, muchos compradores empiezan a postergar su decisión de compra a la espera de valores más bajos.