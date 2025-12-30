Última rueda cambiaria del año: a cuánto cotiza el dólar este martes

El dólar se encamina a la última rueda del año, a la espera que comience a regir comience a regir las nuevas bandas cambiarias a partir de enero.

Un inesperado dato oficial previo a las elecciones, anuncia un cambio de tendencia de la actividad económica.

El mercado cambiario abre la última jornada cambiaria del año sin variaciones respecto del cierre del lunes. El dólar opera con calma este martes, a la espera que comience a regir las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación a partir del primero de enero.

El dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación. En tanto, el mayorista se encuentra en $1.457.

En la jornada del lunes hubo fuerte demanda en el mercado que provocó la suba del oficial, tanto del minorista como el mayorista, y del dólar blue.

La city especula con ventas del Tesoro en el segmento mayorista en la rueda de ayer, que contó con un fuerte volumen de operaciones de alrededor de US$903 millones.

dolar billete franklin primer plano (4) Alf Ponce Mercado / MDZ Dólares paralelos En cuanto al dólar blue, se negocia sin cambios respecto al cierre del lunes a $1.530.