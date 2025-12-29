Suben los bonos en Wall Street, las acciones mixtas tras la sanción del Presupuesto y el riesgo país estable

En el arranque de la rueda la City celebraba la aprobación del Presupuesto 2026 el último viernes, lo que cambió el humor de los inversores. Pero con el correr de las horas la tendencia varió. El Merval marca en el cierre una baja de 0,52% y los bonos en dólares cotizan con subas generalizadas, aunque en el margen.

El bono Global 2035 (GD35) una referencia del mercado en lo que hace a bonos subió 0,6%, seguido por el GD30 (0,5%), con el Bonar 30 avanzando 0,3% y los Bonares 29 y 38 subiendo 0,2%, respectivamente. Con este escenario el riesgo país retrocedió nueve unidades pero todavía marca un nivel de 571 puntos, demasiado para los planes del Gobierno de salir a los mercados voluntarios de deuda.

El vencimiento de 4.215 millones de dólares el próximo 9 de enero tiene a los inversores expectantes, más que nada porque al equipo económico aún le fana conseguir unos 2400 millones y apenas quedan 7 jornadas hábiles.

Así el mercado sigue de cerca la ingeniería financiera que impulsará el equipo económico para hacerle frente a los pagos de enero y los avances en el Congreso respecto a la reforma laboral e impositiva.

Mientras tanto, los bonos bajo legislación local cotizan en las misma tónica, con alzas de hasta 1%, impulsados por el Global 2030, seguido por el Bonar 29 y el Global 35 con avance de 0,6% y el Bonar 38 un 0,3%.

En ese sentido, el riesgo país baja unas unidades en la ruedas de este lunes hasta los 571 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan no logra perforar los 570 puntos.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 0,52% tras un arranque con suba de 1,3%. Las acciones del panel líder muestran subas de 3,4% en los papeles de Cresud, IRSA 3,3% e YPF 2,2%.

En contraste, caen fuerte las acciones de Transener (-9,4%), luego de que trascendiera el plan de privatización de la compañía. También retroceden las acciones de Comercial del Plata (-4,5%), Transportadora Gas del Norte (-3,5%), y Aluar (-2,7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en suba, impulsados por los ADR de Cresud (3,45%), IRSA (1,81%), YPF (1,45%) y Tenaris (0,70%)..

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación, mientras que el blue dio un salto de 0,65%b hasta $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotiza a - $1.484,35 mientas que el CCL marca $1527,01, una baja de -0,20%.