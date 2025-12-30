En la última jornada financiera del año, las acciones suben y el riesgo país se ubica en 570 puntos

En la última rueda del año, los bonos caen en Wall Street pero suben en la plaza local. El riesgo país se ubica en 570 puntos. Las acciones operan al alza.

Los activos argentinos encaran la última rueda del año y que marca el fin del esquema de bandas cambiaria vigente, a partir del viernes se ajustarán por inflación. En ese escenario, los bonos caen en Wall Street pero suben en la plaza local. El riesgo país se ubica en 570 puntos. Las acciones operan al alza.

La deuda soberana en dólares cotiza a la baja en Nueva York. Pero los bonos bajo legislación local suben hasta 0,5%, traccionados por el Bonar 2035.

"Los Globales cierran el año en terreno positivo. En concreto, exhíben retornos de nada más y nada menos que entre 15,9% y 17,5%", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El riesgo país se ubica en los 570 puntos básicos. Según el acuerdo con el FMI, el índice que elabora el JP Morgan debe ubicarse en la zona entre los 400/500 para que el equipo económico vuelva a los mercados internacionales de deuda.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,2%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías al alza, impulsadas por Aluar (+2,7%).