Tras la baja del jueves, a cuánto cotiza el dólar en la antesala de las elecciones

La presión sobre el dólar se suavizó este jueves, en la penúltima jornada cambiaria antes de las elecciones legislativas del próximo domingo. El alivio en el mercado llegó tras trascender versiones sobre una posible intervención del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes del mercado, el miércoles Scott Bessent habría vendido alrededor de 500 millones de dólares para contener la cotización.

Baja la presión sobre el dólar En el segmento mayorista, el tipo de cambio abre este viernes a $1.479, lo que implica una baja de $10 respecto del miércoles y de $13 frente al límite superior de la banda de flotación, fijada en $1.492,05. El volumen negociado en el mercado de contado superó los 677 millones de dólares el jueves.

El dólar minorista también acompañó la tendencia bajista: cotiza este viernes a $1.464,36 para la compra y $1.518,07 para la venta, según el relevamiento del Banco Central (BCRA). En el Banco Nación, las cotizaciones se ubican en $1.455 y $1.505, respectivamente.

En el mercado informal, el dólar blue abre este viernes a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. Por otro lado, los dólares financieros operaron con menor presión.