Tras el discurso de Javier Milei en Davos, el dólar bajó y subieron las acciones

Luego del discurso de Javier Milei en Davos en el que el presidente argentino habló ante referentes mundiales, el dólar le guiñó el ojo al mandatario y volvió a retomar su tendencia a la baja este miércoles. Se trata de una caída leve tanto en el oficial como en el paralelo.

El dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

La divisa norteamericana cerró este miércoles con el mismo precio al que abrió la semana, tras haber subido 5 pesos en la rueda de ayer. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue bajó cotizó estable y bajó $5.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una baja de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.431, perdió 0,4% y quedó a 121 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.552,35).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía/subía 0,19% hasta $1.468,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.516,9 (-0,06%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$44.874 millones. Ayer, compró US$8 millones y volvió a acumular el valor más alto desde septiembre de 2021 (cuando estaban en US$45.169 millones).

Qué pasó con las acciones argentinas

Las acciones argentinas suben hasta 7% en Wall Street en un clima internacional cada vez más tenso por la escalada de Donald Trump en su reclamo de Groenlandia, que fue reforzada durante su discurso pronunciado en el Foro de Davos.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval mejora 1,6% y cotiza en 2.987.715 unidades, equivalentes a US$1968 al ajustar por el dólar contado con liquidación.

javier milei Javier Milei y su discurso en Davos. El dólar bajó tras sus palabras. EFE

En el panel líder, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, se destacan Banco Macro (+3,9%), Edenor (+3,8%) y Grupo Financiero Galicia (+2,1%).

En Wall Street, las mayores subas se observan en los papeles de Edenor (+7%), Corporación América (+6,8%), Banco Macro (+5,5%) e YPF (+4,5%).

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares operan con tendencia mixta, dependiendo de la legislación.

Mientras los Globales (emitidos bajo ley extranjera) trepan 0,47% (GD46D), los Bonares (ley local) ceden 1,01% (AL41D).

Y el riesgo país retrocede una unidad y se ubica en 568 puntos básicos (-0,18%