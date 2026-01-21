Wall Street: los bonos y las acciones argentinas suben, pero el riesgo país se ubica encima de los 560 puntos

Los activos argentinos operan al alza en Wall Street, mientras la bolsa de Nueva York revierte la caída de la rueda de ayer.

En las últimas ruedas los bonos en dólares retrocedieron, gatillando una suba de casi 200 puntos básicos en el riesgo país desde el miércoles pasado.

Los mercados globales posan su mirada en Davos y el seguimiento de los acontecimientos en las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia. En ese marco, los bonos y las acciones argentinas suben en Wall Street.

La deuda soberana en dólares cotiza con mayorías en suba en Nueva York, impulsada por el Global 2041 (+0,7%). En tanto, los bonos bajo legislación local se mueven mixtos.

El riesgo país se ubica en 568 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 1,2%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con subas en Edenor (+7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en suba. Los principales alzas lo registran los ADRs de Edenor (+11,5%), Central Puerto (+6%) y Banco Macro (+5,6%).