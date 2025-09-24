Terminó la quita de retenciones: se completó el cupo de U$S7.000 millones fijado por el Gobierno

Manuel Adorni confirmó que ya se cumplió el cupo de exportaciones por u$s7.000 millones tras la quita de retenciones anunciada por el Gobierno.

A través del vocero Presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno comunicó a través de sus redes sociales, que el cupo de U$S 7.000 millones de liquidación del agro en el marco de la reducción a 0% de retenciones.

“Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”, anunció este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Luego de la quita de retenciones “A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025”, señaló la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el tuit compartido por Adorni.

El comunicado se dio en medio de un récord histórico en las exportaciones del agro. Según la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional (SAGyP), las DJVE registraron en la última jornada 11,47 millones de toneladas, con un valor de u$s 4.181 millones. Del total, cerca del 80% correspondió a soja, aceite de soja y derivados, mientras que el resto se concentró en trigo pan y aceite de girasol.