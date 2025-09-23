Exportación de carnes de todo tipo sin retenciones ni tope: qué dice la letra chica del decreto

Se permiten exportaciones de carne, sin retenciones, tanto de animales vivos como faenados de especies bovinas, aviares, porcinas, caprinas, equinas, camélidos y piscícolas.

El Gobierno fijó en cero el impuesto a los derechos de exportación para toda la cadena de carne, sin especificar tope alguno de cantidad o valor económico, con un listado amplio de posiciones arancelarias. En el anexo publicado en el boletín oficial en el decreto 685/2025, se establece que no se imponen retenciones a ningún producto cárnico, sea de especímenes vivos, faenados o procesados.

Las retenciones a las exportaciones estaban fijadas en un 5%, tanto para la carne vacuna como a la carne aviar (pollos) y para los animales vivos se habían fijado en un 3,5%. Las carnes porcinas y lácteos ya gozaban de retenciones cero, tras los anuncios del presidente Javier Milei en agosto pasado.

A partir de este decreto se podrán exportar con arancel cero especies bovinas, aviares, porcinas, caprinas, equinas, camélidos y piscícolas, en cualquier estado de su proceso productivo, incluidos animales preñados y crías.

A diferencia de lo establecido en el decreto que baja a cero las retenciones a la exportación de granos, aquí no se establece un tope de US$7.000 millones. Claro que en este segmento, las exportaciones implican un monto mucho menor con una estimación para todo 2025 de US$2.500 millones.