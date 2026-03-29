Termina marzo con baja de hasta 9% en el precio de algunos modelos de autos

Marzo continúa trayendo novedades en el mercado automotor argentino, con un escenario marcado por la baja de impuestos, una mayor competencia entre marcas, cierta tranquilidad cambiaria y una demanda más racional. Este conjunto de factores está provocando un retroceso en los precios de los autos 0 km, ya sea a través de rebajas directas en los valores de lista o mediante descuentos aplicados en los concesionarios.

Lo que hoy aparece con claridad es que los precios reales de transacción son más bajos que los que se registraban hace apenas un par de meses. La comparación entre períodos confirma que, más allá de los anuncios oficiales, los valores efectivos que pagan los compradores vienen cediendo desde hace tiempo.

Ese análisis fue realizado por El Cero Km, el primer marketplace de autos nuevos de la Argentina, a partir de datos concretos surgidos de operaciones reales. Para el relevamiento se tomó una serie de modelos representativos y se compararon sus precios en dólares actuales con los vigentes dos meses atrás. Los resultados muestran caídas significativas en varios casos.

La mayor baja porcentual se observó en la Volkswagen T-Cross 170TSI, que retrocedió un 9%, al pasar de 28.705 a 26.259 dólares. Entre las bajas destacadas, con descensos de entre el 4% y el 6%, aparecen el Chevrolet Onix Plus LT y el Onix Premier automático, ambos con una reducción del 6%, la Ford Ranger XLS 4×2 con una caída del 5%, el Audi A3 Sedán 35 TFSI con un 4% y la Ranger V6 Limited también con una baja del 4%. En otros modelos los ajustes fueron más leves, de entre el 1% y el 2%, como en los casos de Rampage Bighorn, Creta Safety Plus, Spin Premier, Tiguan R Line, Territory Titanium, Virtus Trendline automático y Tracker LTZ.

El comportamiento por segmentos muestra una presión mayor en los modelos compactos y de entrada, como el Onix o la T-Cross, donde los descuentos son más profundos y buscan claramente impulsar el volumen de ventas. En contraste, las pick ups y los SUV de gama media y alta exhiben bajas más moderadas, generalmente de entre el 1% y el 4%, lo que sugiere una mayor protección de precios por parte de las marcas. Dentro del segmento premium, el Audi A3 aparece como una excepción relevante, con una baja del 4%.

Anabella Guimarey, CEO y cofundadora de El Cero Km, analizó la evolución del mercado en los últimos dos meses y aportó su visión sobre este proceso. Según explicó, cuando el Gobierno anunció recientemente la baja de precios en los autos 0 km, muchos lo celebraron como una novedad, aunque en la práctica una gran parte de esas reducciones ya se venían aplicando en los concesionarios desde semanas e incluso meses atrás. En ese sentido, señaló que las marcas simplemente sinceraron sus precios de lista.

Desde la plataforma, donde se publican y venden autos 0 km a diario, observaron una fuerte expectativa por parte del público respecto de una baja de precios. Esa expectativa, indicó Guimarey, muchas veces se concreta —o al menos se percibe como concretada— cuando finalmente hay un anuncio oficial, aun cuando las reducciones ya eran reales y tangibles en los puntos de venta.

Al analizar qué marcas están bajando efectivamente sus precios, la ejecutiva remarcó que las mayores reducciones, tanto en dólares como en pesos, se concentran en las marcas generalistas. Volkswagen se destaca como la más agresiva, con modelos como la T-Cross mostrando bajas de hasta el 9%, mientras que el Virtus y el Tera también ajustaron sus valores. Según Guimarey, no se trata de una casualidad, sino de una estrategia para aprovechar el timing del anuncio oficial y materializar bajas que ya venían siendo evaluadas.

Chevrolet también aparece entre las marcas más activas, con caídas del 6% en el Onix Premier y en el Onix Plus, y con varios modelos de su gama alcanzando los precios más bajos de los últimos dos meses. Ford, Fiat, Citroën y otras marcas generalistas avanzan en la misma dirección, en muchos casos obligadas a ajustar valores para sostener el volumen en un mercado donde las marcas chinas continúan ganando participación mes a mes y ya alcanzaron el 6,5% del market share.

En cuanto a la respuesta del público, Guimarey afirmó que la estrategia de bajar precios está funcionando. En la plataforma se registra un alto nivel de consultas, visualizaciones y compras, lo que indica que el mensaje llegó y que los consumidores perciben claramente que los valores bajaron. Sin embargo, advirtió que la demanda también evolucionó: el foco ya no está únicamente en que los precios sigan cayendo, sino en la necesidad de mejorar las condiciones de financiación.

Según la CEO de El Cero Km, hoy las bajas existen y la demanda también, pero el desafío pasa por cerrar la brecha entre el precio de contado y la capacidad de pago mensual del comprador promedio. Allí, sostuvo, se libra la próxima gran batalla del mercado automotor.